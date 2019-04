Citas de hasta ocho meses de espera para hacerse una mamografía en Torrent ADA DASÍ Martes, 23 abril 2019, 00:51

torrent. La unidad de prevención del cáncer de mama de Torrent está dando citas con un retraso de hasta ocho meses y, según denuncia la concejala del PP en el Ayuntamiento, Sagrario Carratalá, «en el caso de la primera mamografía a los 45 años puede alargarse hasta un año». Carratalá ha puesto varias veces sobre la mesa del pleno este problema, que, aunque no es competencia municipal, «la responsable del área de Sanidad puede mediar con la Conselleria para reducir la espera».

«En la primera contestación me dijeron que se debía al periodo vacacional y después, por una avería en el aparato que hace las mamografías, que obligó a retrasar las citas ya confirmadas», explica. Pero, ahora, según señala «la espera ya es de ocho meses» y «el equipo de refuerzo no llega hasta el mes de junio por lo que va a aumentar más».

«Es un problema que me han trasladado algunas usuarias de este servicio y parece mentira que no hayan previsto las vacaciones de los empleados y no hayan creado un equipo de apoyo porque por las tardes el centro esta cerrado», argumenta. «Esta situación ha creado inquietud entre las mujeres torrentinas» añade y recuerda que cada año se detectan 25.000 nuevos casos de cáncer de mama en España, 4.000 de ellos en la Comunitat. Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las posibilidades de curación si se trata en la fase inicial son casi del cien por cien, por lo que «estamos hablando de un tema muy serio».

La concejala popular asegura que volverá a explicar la situación de saturación de la unidad de prevención en la próxima sesión plenaria y «hasta que acabe la legislatura».