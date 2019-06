El PP, Vox y Cs cierran un pacto 'a la andaluza' en Rocafort Concejales del PP y de Cs, durante una sesión plenaria. / lp Ciudadanos ostentará la alcaldía los dos primeros años de legislatura y el Partido Popular los dos últimos de mandato V. H Viernes, 14 junio 2019, 00:41

ROCAFORT. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox han cerrado un pacto 'a la andaluza' en Rocafort. Un acuerdo donde Cs gobernará los dos primeros años y el PP los dos últimos de la legislatura. «Este pacto permite que Cs lleve a cabo su proyecto de política útil para Rocafort», destacó el concejal electo de Cs, Guillermo José Gimeno.

Según Gimeno, la formación naranja se hará cargo durante los cuatro años de las concejalías de Hacienda, Deportes, y Medio Ambiente. Además, apuntó que «mientras ostente la alcaldía, Cs también dirigirá las concejalías de Personal y Seguridad Ciudadana».

En este sentido, el pacto también prevé que las decisiones en Hacienda y Urbanismo, «se tomen de manera consensuada», apuntó Gimeno. «La formación ha optado por formar un tripartito con el PP y Vox con el objetivo de poder llevar a cabo nuestro programa electoral, que pretende mejorar la vida de todos los ciudadanos desde el centro y la moderación», matizó Gimeno.

«Hemos hecho concesiones por el bien común del municipio», indican los populares El PSPV asegura que hará una oposción constructiva y tendrá una actitud vigilante

Por su parte, el Partido Popular, tras cerrar el pacto, adelantó a este medio que «sin duda este acuerdo favorece el cambio en Rocafort».

«El acuerdo nos permitirá llevar a cabo las propuestas de nuestro programa electoral, unas propuestas similares a las que defiende Cs», subrayaron desde el PP. En este sentido, dichas fuentes matizaron que los populares ostentarán las concejalías de Urbanismo, Cultura y Formación y Empleo. Ademas, durante los años de alcaldía, dirigirá el área de Seguridad Ciudadana.

«Este cambio era necesario en el municipio, juntos llevaremos a cabo la consecución de avances sociales, integradores y participativos», señalaron. Asimismo, añadieron que ambas formaciones han tenido que hacer «concesiones por el bien común de Rocafort».

Socialistas

El PSPV se ha quedado fuera de la ecuación esta legislatura, pero promete una oposición constructiva y con actitud vigilante. «Somos la oposición más fuerte y este gobierno es el más débil en la historia de Rocafort», señaló el todavía alcalde en funciones, Víctor Jiménez. En esta línea, Jiménez subrayó que Guillermo, el alcaldable de Cs, es un candidato «amoral» que, además, desconfía del Partido Popular.

«Por este motivo, ha exigido ostentar la alcaldía los dos primeros años de gobierno, era su condición para pactar con el PP», agregó. No hay que olvidar que hace dos días, el PSPV y la formación naranja se reunieron para negociar y formar equipo. No obstante, no se alcanzó ningún acuerdo porque, según Jiménez, Cs solicitó ostentar la alcaldía dos años.

«Nosotros nos negamos, nos pareció una falta de respeto a los votantes, puesto que ellos sólo han conseguido 300 votos», apuntó Jiménez. Asimismo, agregó que se mantendrán firmes en la oposición con el objetivo de que el nuevo gobierno tripartito no empiece a suprimir algunas de las iniciativas sociales implantadas.