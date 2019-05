LA CHIRIVIA: HUI, POBRA; AHIR, RICA

Idic tal cosa, perque esta raïl (dita pels llatins pastinaca sativa), adés , pels temps de grecs i de romans, era molt ben considerada per formar part de la seua necessària nutrició diària. Com també ho era per tota la nostra península ibèrica, fins als finals del segle XVIII. Després, poquet a poquet, va decaure el seu us en la gastronomia ya que varen vindre les creïlles i els boniatos per a substituir-la en la cuina. Raïl que, igual que els pésols i les faves eren considerats, com productes pobres ya que solien donar-los, a sovint, com a menjar als animals. Pero, com he dit, en vindre d'Amèrica la creïlla (que se va administrar, primer als malalts de Sevilla i a la tropa en cert recel o be per a provar), s'anà introduïnt en les nostres cases. Beneïda creïlla que salvà a molta gent en períodes de guerra -com en la nostra postguerra- quan poca farina tenien les nostres mares per a pastar pa, oli per a poder fregir i carn per a dinar o sopar. Aixina i tot no reviscolà la chirivia que ya la teníem per ací desterrada dels seus menjars i no n'eren poquetes les que només la posaven en l'olla acompanyant a les carlotes, els cigrons i la creïlla, el tros de cansalada, la botifarra i la carn -de gallina o pollastre-, si tenien la sort de criar-los en el corral. I és que les modes passen i arraconen coses que pareixien eternes. Ara, gràcies a les dietes nutricionistes vegetarianes, tornen, un poc, a posar-se de nou en moda les chirivies. Éstes, de nou, solen figurar com ingredients de sopes, bollits, verdures, ensalades i, inclús, en mermelades i pasticets, aduint que la chirivia conté components minerals en gran cantitat. Puix té: el 80 % d'aigua, magnesi, sodi, potasi, fòsfor i vitamines B i C. Antigament s'empleava per a combatre la febra, l'artrosis i el reuma.

Yo, a pesar de tindre tan bon reclam, solc deixar-la fora del meu plat. Lo que sí que recorde és que també cantava, per l'Ermita, els dies de Pasqua una cançoneta que per Moncada diem: «Maria, la Chirivia / trenca olles i setrills / ya li diré a ta mare / que vas darrere dels fadrins.» Com per allà dalt de l'Alcoyà dien: «Maria la Chirivia, / trencadora de llibrells, / sa mare la marmolava / davant de tota la gent.»