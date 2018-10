AL CARRER, NO; AL CORRAL

Quan, a voltes, els pares no te deixaven eixir al carrer per a jugar, te dien: «al carrer, no vas; al corral, sí. Ahí pots jugar en el gos i en el gat, per no haver-nos fet cas.» I d'eixa manera és com pagaves la desobediència que hagueres comés. I això comportava el que aquella vesprada te la passaries sense la companyia dels amiguets, estaries en casa, pero no tancat del tot ya que en el corral podies ajuntar-te en aquells animals que mai faltaven en tota casa. També podries tindre allà més d'una sangrantana -prenint el sol-, algún grill mig amagat entre les brosses, moltes formigues i un eixèrcit volàtil de mosques, mosquits, borinots, parotets i algún que atre teuladí, d'eixos que no paraven d'anar de rama en rama per dalt de la figuera provant ací i allà si els seus fruits -més dolços que la mel- ya se'ls podien començar a menjar.

Aixina que, per a no avorrir-me, plantava uns cepets -en molla de pa o gra de raïm- per vore si caïa algún pardalet. I esperant que això ocorreguera, passaves el temps del castic prou entretingut. Allí en aquell corral mig-jardí, mig-hortet la yaya tenia tenia plantades unes blederes, fesoleres de garrofó, jolivert, herbasana, pebreres, romer, tomates, geranis i clavells, a part de la llimera i el mangraner, sense contar en la parra que pujava des del corral fins a la teulada -situada més amunt de dos plantes-, i ben a prop del colomer. Llimera que me donava llimes tot l'any i mangraner que quan veïes els milers de les seues flors coronades ya te donava l'esperança de poder tindre fruits que, a mitan l'octubre solen estar rojos i dolços.

Aixina els vullc dir que mal del tot no s'estava en el corral. Eixe lloc, un poc hortet, ahir, i que, actualment, ya no existix com tal, puix la majoria dels que hi havia en mon poble, al reformar-se les cases, els han transformat en asèptics garajos, trasters o en una atra habitació més.

Aquell que no tenia la sort de tindre corral ho passava pijor. Tancat en el seu quarto estaria i no tindria ni un moment per a estar ociós. Sempre hi havia algún quefer, al tall, que mamprendre com: tallar creïlles per a plantar-les, triar fesols, picar arròs, desgranar panolles, picar olives, pelar tomata per a fer la conserva en botelles o en pots...