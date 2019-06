En busca de zonas de ocio nocturno Vecinos de Picanya toman algo en un bar del muncipio. / lp Varios jóvenes destacan que la localidad necesita rejuvenecer la imagen y reclaman al gobierno que amplíe el horario de cierre de algunos locales Vecinos de Picanya piden un espacio de marcha para no tener que salir del municipio VANESSA HERNÁNDEZ PICANYA. Viernes, 7 junio 2019, 01:11

«Este municipio está muerto por las noches» o «es necesario rejuvenecer la imagen de Picanya». Con estas declaraciones, los vecinos de la localidad reclaman que la población necesita «una zona de ocio nocturno». En este sentido, según varios residentes de Picanya, la falta de espacios de marcha obliga a los jóvenes a salir fuera del municipio. «Los fines de semana tenemos que coger el coche e irnos a Torrent o Valencia para buscar locales que cierren más tarde de la 1:30», apuntó un vecino de la localidad.

Asimismo, subrayaron que el Ayuntamiento debería mirar más por las necesidades de los más jóvenes, y facilitar la existencia de establecimientos públicos de ocio nocturno como los pubs. Sin ir más lejos, algunos habitantes quieren promover una iniciativa para recoger firmas de apoyo con el objetivo de alargar el horario de cierre de uno de los locales de Picanya.

«No hay ningún espacio de marcha para nosotros, ni hay intenciones de hacer nada, el principal problema es la hora de cierre, tenemos que buscar soluciones», matizó uno de los clientes de este establecimiento. Unas declaraciones que comparte, sin duda, el propietario de este bar. En esta línea, el dueño se reunió con el alcalde de Picanya, Josep Almenar, para cambiar la licencia de bar de tercera categoría a pub.

El dueño de un establecimiento ha pedido ayuda al alcalde para modificar el permiso

Cambio de licencia

El objetivo esencial del propietario al querer modificar la actividad de su establecimiento es ampliar el horario hasta las 3:30 de la madrugada. Sin embargo, no salió satisfecho del Ayuntamiento.

«No esperaba un alcalde que me diera el permiso así porque sí, pero por lo menos que me ayudara a encontrar una solución alternativa», agregó el titular. En este sentido, el dueño señaló que aunque adquiera la licencia de pub no cambiará su funcionamiento. «No quiero convertir mi local en el típico pub con música y pista de baile, lo único que quiero es ampliar el horario», agregó.

En este sentido, el propietario es consciente de que el Ayuntamiento tiene que concederle la licencia de funcionamiento si la nueva actividad cumple con toda la normativa autonómica vigente. Asimismo, uno de los requisitos más estrictos dentro de esta ordenanza, para conseguir el permiso, es la cuestión del acondicionamiento acústico. «Sé que tengo que equipar y acondicionar el local, insonorizar mejor las paredes, e incluso sé que tengo que elaborar un proyecto técnico para poder adquirir la autorización, pero estoy dispuesto a realizar cualquier trámite para poder prolongar la hora de cierre», añadió.

En esta línea, el propietario señaló que cuenta con el apoyo de muchos vecinos para poder llevar cabo este nuevo proyecto. «No sólo vienen jóvenes a mi bar, también viene gente más mayor con ganas de disfrutar, lo que no puede ser es que todos los días que abro tenga a la policía a la 1:30 en la puerta para comprobar que cierro», señaló.

Por su parte, fuentes municipales destacaron que «también hay muchos vecinos que están en contra de la ampliación del horario». Sin embrago, añadieron que en Picanya todos los establecimientos tienen que cumplir la ley y ceñirse a la normativa autonómica. Una ordenanza que establece en el artículo 9 de la ley de establecimientos públicos que tras informar a los vecinos, el «Ayuntamiento podrá autorizar la extensión horaria, con independencia de si es festivo o no en su localidad, si la actividad cumple la ley».