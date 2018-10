Burjassot facilitará un vehículo para que los médicos cubran emergencias El centro médico que dispondrá de vehículo. / lp El Ayuntamiento ofrece esta solución para los desplazamientos desde el centro de salud, tal y como reclamaban los facultativos MARINA COSTA BURJASSOT. Miércoles, 17 octubre 2018, 00:29

El Ayuntamiento de Burjassot va a poner a disposición del Centro de Salud de Especialidades un vehículo para las actuaciones de emergencia. Este vehículo estará a disposición del centro de salud, durante un plazo aproximado de seis meses, y podrá desplazar a los médicos que atienden este servicio.

A lo largo de estos días han sido varias las reuniones que se han mantenido de forma paralela con los responsables sanitarios del centro y de zona, y con la plataforma ciudadana que demandaba una ambulancia a la Generalitat para la ciudad de Burjassot.

Tras estas reuniones, el Ayuntamiento ha decidido buscar una solución, «mientras llegan los vehículos definitivos de la Generalitat, que se ha comprometido a facilitar para el mes de febrero».

Vecinos y médicos habían iniciado una campaña de recogida de firmas por este motivo

Así, se ha optado por poner a disposición del centro de salud un utilitario, durante los meses que no cuente con un vehículo para desplazar los médicos que atienden las urgencias, y evitar que tengan que llegar a su destino andando o con algún otro medio de transporte alternativo menos eficiente.

Argumentos

«Consideramos que es una solución para este problema que tiene la Conselleria de Sanidad en sus centros que tienen atención de urgencias, y que mientras llegan los vehículos que Sanidad se ha comprometido a entregar, el servicio puede estar mejor atendido que cómo se encuentra en estos momentos».

Los médicos y pacientes «nos han hecho llegar su preocupación e inquietud y, como no podía ser de otra forma, hemos optado por atender esta petición, que aunque no es de competencia municipal, puede suponer una solución temporal para los desplazamientos de los médicos a las atenciones de urgencias» ha declarado el alcalde de Burjassot, Rafa García.

Desde hace varias semanas, facultativos y vecinos de Burjassot han llevado a cabo una campaña de recogida de firmas para dotar de vehículos a los médicos que tenían que cubrir desplazamientos en caso de emergencia. De hecho, varios profesionales denunciaban que habían tenido que recurrir a patinetes o acudir a cubrir un servicio caminando varios kilómetros al no disponer de transporte no asistido.

La denuncia de la doctora Marichel Larrocha, médico de familia en atención continuada de Burjassot, en redes sociales resaltaba que «los recursos de urgencias son más precarios y escasos». La especialista mostraba su preocupación por el hecho de que «en estos momentos no se dispone de vehículo de ningún tipo. Ni siquiera podemos activar el recurso de las TNA (Transporte no Asistido) con el que hasta hace unos meses podíamos contar (ambulancias simplemente con conductor)».

La doctora explicaba a LAS PROVINCIAS que lo más «resolutivo sería disponer de un transporte no asistido para no trabajar con demoras que pueden complica la atención sanitaria. Aquí también asumimos las urgencias pediátricas, por ejemplo, y no puedes estar buscando aparcamiento en casos que requieren una actuación eficaz y rápida».