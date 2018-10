Bomberos protestan para exigir más medios y denuncian carencias que lastran el servicio Casi un centenar de efectivos de la zona de la que dependen 17 poblaciones de l'Horta reclaman mejoras «reales» y dotaciones «en condiciones» MARINA COSTA VALENCIA. Miércoles, 24 octubre 2018, 00:28

«Trabajamos sin vehículos necesarios que llevan meses estropeados, con falta de personal y con medios desfasados que lastran día a día nuestro trabajo». Cerca de un centenar de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia se manifestaron ayer para denunciar «las carencias de medios técnicos y humanos que llevamos arrastrando ya mucho tiempo».

Los funcionarios, al grito de «la escalera, ¿dónde está?», resaltaron que «solo hay dos vehículos de altura para toda la provincia de Valencia de los seis que sería lo normal. Tan sólo cuentan con estos dispositivos los parques de Sagunto y Alzira, toda el área metropolitana de Valencia dependen ahora del servicio de bomberos del Ayuntamiento de Valencia».

Los efectivos que cubren la zona 3, que engloba 17 localidades de l'Horta, recalcaron ayer que «el 25% de personal interino, la falta de stock de material y una falta de previsión y planificación de los técnicos encargados de estos temas, así como la dilatación de los procesos de entrega, nos han traído a esta situación de precariedad en el servicio».

Los afectados consideran básico completar las dotaciones de los parques principales y dimensionar la plantilla «de una manera coherente. Es decir, que haya personal que cubra todos los vehículos».

Los manifestantes presentaron dos escritos enumerando todas estas carencias. «Nos estamos entrevistando con los alcaldes implicados y se asombran de cómo está la situación en estos momentos. Vamos a seguir batallando por prestar un servicio adecuado que ahora es imposible. Por que es justo y es de justicia #volemdotacionscompletes». Los manifestantes recordaron ayer que «la motobomba sides está de baja desde julio de 2018. El año pasado, se tardaron más de tres meses en sustituir el material de rescate vertical. No sabemos cuándo piensan poner tomas en la salida de humos de los vehículos y para cuándo tendremos un stock de reserva de material de rescate». En trajes, «hemos pasado del RB-90 a llevar una manta morellana que no disipa el calor y que no hay manera de que se seque cuando lo usas, nos parece que 7 años es tiempo suficiente para su reposición». En definitiva, «no disponemos de los medios para dar un servicio de calidad».

Por su parte, desde el Consorcio afirmaron que, entre 2016 y 2017, «se han adquirido 28 vehículos por valor de 2,74 millones de euros». A esto se suman otros 15 pendientes de recepcionar por valor de 6,5 millones (entre ellos 2 escaleras).

«Están pendientes de adjudicar otros 18 vehículos por valor de 1,52 millones. En 2019 se prevé invertir 2,85 millones en 2 escaleras y 3 BNP. Por tanto, estamos ante un aumento constante de la inversión en cada ejercicio desde 2015, llegándose a triplicar el presupuesto en tres años». Respecto al número de interinos, actualmente hay 76 «de una plantilla de 674 bomberos operativos, por lo que el porcentaje es del 11,25%, no del 25%. Todos ellos tienen una antigüedad menor a dos años por lo que la tasa de precariedad es del 0%».

El número de servicios atendidos en 15 años se viene manteniendo «constante, entre 14.000 a 15.000 anuales». La respuesta operativa del consorcio «se basa en el apoyo entre parques».

Por todo ello, «resulta poco justificable que los vehículos de todos los parques dispongan de su propia dotación, esto provocaría un desequilibrio en la respuesta a la emergencia que se hace de forma compensada entre parques. Apostamos por más parques distribuidos en más territorio».