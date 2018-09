Bomberos denuncian falta de medios, material caducado e instalaciones en mal estado Parte de los profesionales que han firmado un escrito enumerando una serie de deficiencias. / lp Setenta profesionales presentan un escrito en el que alertan de la escasez de plantilla y del uso de vehículos dignos de «un museo de los horrores» MARINA COSTA VALENCIA. Martes, 25 septiembre 2018, 00:38

Falta de medios, vehículos de edad avanzada con «constantes averías» y material «caducado». Setenta bomberos del Consorcio Provincial presentaron ayer un escrito de denuncia alertando de todas las «carencias y deficiencias» que padece este colectivo de profesionales, especialmente en el parque de Torrent. Las zonas 2 y 3, que cubren el área metropolitana (Paterna, Burjassot, Torrent, Silla o Catarroja) arrastran «continuas carencias que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo y que repercuten, lógicamente, en el servicio». En la zona 2 y 3, «hemos sufrido la falta del ABE 361 (vehículo de altura con autobrazo extensible) en servicios, en los que, afortunadamente, no ha habido que lamentar víctimas mortales. Jornadas de viendo en las que los servicios se acumulaban en cola entre Paterna y Torrent. Rescates urbanos de personas mayores que se han visto retrasados. En definitiva, una merma de calidad importantísima del servicio».

El vehículo ya está en Torrent «pero tiene 18 años y arrastra constantes averías. El año pasado estuvo de baja más de tres meses por una fuga de aceite hidráulico y el problema persistirá mientras no se dote a la zona con uno nuevo», resaltan.

Los BUP 311 y 312 (vehículo de primera salida) tienen 14 años y acumulan «miles de servicios y largos historiales de averías y reparaciones. La norma europea aconseja que se reemplacen a los 10 años. En Silla esperan el nuevo desde hace más de un año. En Torrent seguiremos pasando por el taller, estando fuera de servicio una o dos horas. Otras, en cambio, nos asignan un camión digno de estar en un desguace o en un museo de los horrores, sin equipar, con armarios que no cierran, bombas que hay que engranar con alicantes, es decir, en unas condiciones lamentables».

Los firmantes del escrito resaltan que en plena alerta naranja por gota fría, «las dos bombas diésel del par que de Torrent han estado un tiempo averiadas, desde el incendio de Sollana. Dos meses sin solucionar una avería mecánica». Los profesionales también denuncian que «el traje de intervención 'Oslo' está caducado, que el equipo de protección integral está incompleto y es de bajo coste» y tildan de «vergonzosa la gestión de las 'mascaritas' que se nos entregaron en el incendio de Sollana».

«Si pides un sotocasco en central no hay stock, si tienes un servicio donde el traje se ensucia, te toca coger el de otro compañero fuera de turno. Por no hablar de los calcetines, ropa de deporte y calzado deportivo que llevan 10 años sin renovar». Los trajes de intervención están caducados, llevan probando trajes pero los procesos de reposición se dilatan sobremanera. No tenemos máscaras de protección adecuadas para humos cuando no nos ponemos las botellas de aire».

En Torrent, los equipos de intervención «se han sacado al hangar, acumulando polvo. Hay todo tipo de material entre los vehículos. Las reformas se han quedado a medias, no se han pintado las puertas exteriores y seguimos reclamando tomas eléctricas para todos los vehículos y que se automaticen las puertas traseras. Nuestras nave de vehículos es un rastro, un auténtico mercado de ocasión».

En materia de personal, los firmantes reclaman «un mínimo de 9 personas por turno todo el año. Las dotaciones son las mismas que hace 32 años pero la población ha crecido exponencialmente. Cubrimos a más de 720.000 personas entre la zona 2 y 3. Es decir, hay 30 bomberos de guardia, lo que equivale a un efectivo para 24.000 personas». Por todo ello, los denunciantes empezarán «una ronda de contactos con las alcaldías de la zona para informar de estos hechos tan graves y una campaña de redes sociales con el lema #volemdotacionscompletes».

Por su parte, desde el Consorcio Provincial de Bomberos recalcaron ayer que «no hay carencias de personal. Desde julio de 2015 se han jubilado 108 bomberos y han entrado 192, por lo que hay 84 bomberos más en plantilla, lo que supone el 16% del total del Consorcio». En cuanto al asunto de los vehículos, «entre 2016 y 2017 se han adquirido 28 por valor de 2,74 millones de euros. A ello se suman otros 15 pendientes de recepcionar por valor de 6,5 mill (2 escaleras y 10 BUPs)». Pendientes de adjudicar «hay 2 camiones y 16 ligeros, de ellos 15 eléctricos o híbridos por valor de 1,52 millones de euros». Por último, en 2019 se prevé invertir 2,85 millones.