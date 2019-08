Benetússer amplía el cementerio con 40 nichos tras llegar al límite de su capacidad Los nuevos nichos que se han construido en el cementerio. / lp El PP critica que en las nuevas sepulturas se ha cambiado el diseño de ladrillo caravista de las últimas décadas que lo caracteriza ADA DASÍ BENETÚSSER. Viernes, 9 agosto 2019, 23:42

Tras llegar al límite de su capacidad en cuanto a nichos nuevos, la Concejalía de Cementerio ha concluido la ampliación del camposanto con 40 sepulturas nuevas para cubrir la demanda de forma urgente con una inversión de cerca de 53.000 euros.

Después, el próximo año, está previsto desarrollar un proyecto con 160 más en un espacio reservado donde se optimizará el terreno a través de una nueva forma de construcción con módulos de hormigón armado más rápidos de instalar.

La concejala del área, Dolors Tarín, apunta que la propuesta «se explicará a los ciudadanos con paneles informativos en las propias instalaciones municipales en el mes de septiembre». También está previsto publicar una nueva ordenanza, en la que se está trabajando, para regular el uso del espacio ampliado. Las nuevas unidades de enterramiento presentan un renovado diseño cuya característica principal es que las lápidas y adornos florales están dentro de la misma, preservando el espacio individual. De esta forma, ambos elementos se insertan dentro del marco interior de hormigón, sin rebasar la línea de fachada.

«Es más barato y permite que los nichos sean más personalizados, evitando que se deteriore la fachada o se descuelguen las lápidas y causen problemas al resto», señala la edil.

No obstante, desde el PP, aunque señalan su satisfacción por «poder contar al fin con nichos nuevos y no tener que derivar a nuestros seres queridos a otros de segunda mano», no están de acuerdo con la forma de actuar del Ejecutivo, porque «llevamos desde el año pasado denunciando esta situación», ni tampoco con el nuevo diseño. «La última vez que preguntamos a la concejala en el pleno de marzo, por los avances en la tramitación del expediente, nos contestaron literalmente que todavía no habían comenzado las obras porque el empresario estaba en las fiestas de La Magdalena» señala la portavoz popular, Laura Chulià.

«En ningún momento nos indicaron que llevaran intención de cambiar el diseño ejecutado en las últimas décadas (ladrillo de caravista exterior), alterando de este modo la homogeneidad estética del campo santo», añade.

«Lamentablemente, una vez construido poco se puede hacer. Las reacciones de la ciudadanía de Benetússer ya se están produciendo» ante un hecho que consideran «cargado de falta de transparencia y buena fe por parte de quienes deberían contar con todos los grupos políticos antes de tomar este tipo de decisiones tan habituales en nuestro municipio».

La portavoz popular insiste en que el equipo de Gobierno del PSOE y Compromís «deben recoger el guante» que ella misma lanzó durante la pasada campaña electoral, «ofreciendo la participación activa de todas las formaciones en las juntas de Gobierno, que acabaría con este tipo de situaciones».