Un balcón de la calle Luis Vives de Paiporta amenaza con desplomarse La vivienda donde se encuentra el balcón. / lp La inacción de los propietarios a la hora de «tomar medidas» obligó al gobierno a realizar dos requerimientos en siete meses V. H. PAIPORTA. Sábado, 22 junio 2019, 00:41

Los vecinos de Paiporta toman todas las precauciones posibles cuando caminan por la calle Luis Vives. Justo en esta avenida hay un balcón que, según los residentes, amenaza con desplomarse desde hace casi un año. Según dichas fuentes, el estado de esta barandilla es bastante crítico, «en cualquier momento puede derrumbarse».

Muchos vecinos, pese a estar vallada la zona, sienten «miedo» cuando pasean cerca del edificio. «Es un peligro pasar por debajo del balcón, las malas condiciones de la estructura generan desprendimientos, todos los días caen cascotes», apuntaron. En este sentido, las personas afectadas no dudaron en recriminar al gobierno su «dejadez» ante esta situación.

«El cercado que han puesto no previene nada, lo que hace es obstaculizar tanto el paso de carritos como el de personas minusválidas», añadieron. Sin ir más lejos, los vecinos enviaron un comunicado al Consistorio donde explicaron el estado del ventanal. «Aunque el Ayuntamiento no sea el responsable del inmueble, tiene que exigir la reparación del balcón», concluyeron.

Actuación

En este sentido, fuentes municipales señalaron que el gobierno no puede hacer nada más que seguir los trámites administrativos pertinentes. «Se ha seguido el protocolo de actuación, el arquitecto del Ayuntamiento estuvo allí para valorar la situación. No obstante, sólo se puede actuar ante riesgos inminentes, y esta cuestión no lo es», indicaron.

Asimismo, dichas fuentes destacaron qué actuaciones se han llevado a cabo desde el gobierno hasta ahora. «Se hizo el primer requerimiento a los propietarios en noviembre del año pasado. En mayo se volvió a hacer otra solicitud, puesto que no se habían tomado las medidas adecuadas. Y esta semana el ejecutivo ha vuelto a hablar con ellos», indicaron desde el Ayuntamiento.

Asimismo, dichas fuentes subrayaron que los agentes locales se trasladaron ayer a la zona para comprobar las vallas y asegurar el cercado para evitar cualquier riesgo posible.

En esta línea, añadieron que la pelota está en el tejado de los propietarios del inmueble, una empresa energética que, según fuentes municipales, están llevando a cabo las gestiones oportunas para resolver este conflicto.