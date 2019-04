Alfafar comprará el edificio del barrio Orba por 750.000 euros La fachada del edificio Meral en el barrio Orba. / lp El Consistorio ha firmado un preacuerdo con el propietario y lo convertirá en un espacio de uso público para fines sociales y culturales ADA DASÍ ALFAFAR. Sábado, 13 abril 2019, 00:54

El edificio Meral, ubicado en pleno centro del barrio Orba de Alfafar, pasará a manos municipales para dar más servicios a esta zona del municipio. El Ayuntamiento ha firmado un precauerdo con el propietario para adquirir la primera y segunda planta de más de 4.000 metros cuadrados de superficie que se destinará a crear locales para asociaciones, servicio de biblioteca, ludoteca y asuntos sociales, entre otros.

Una vez se formalice la adquisición de este inmueble, el Consistorio realizará un estudio técnico sobre su estado y las necesidades de intervención para adecuarlo a la normativa vigente en materia de emergencias, evacuación y accesibilidad para las dos plantas.

El preacuerdo únicamente quedaría anulado si no hubiese crédito presupuestario en este año, o bien si la comunidad de propietarios del edificio no autorizara las adaptaciones necesarias para cumplir con la legislación. No obstante, la adquisición de este inmueble ya se recogió en los presupuestos para este año que se aprobaron en febrero, con una partida de 800.000 euros para dar solución a las demandas vecinales y que pondrá fin al deterioro por el paso del tiempo.

Con ello, se da respuesta una reivindicación histórica de los vecinos y asociaciones de esta zona del municipio, separada del casco urbano, que reclamaban disponer de un local público que pudieran utilizar con fines sociales y culturales.

Además, para poder darle el uso previsto, se necesitaba encontrar un espacio con ubicación céntrica y este es el único edificio que cumple con las características de accesibilidad y funcionalidad para destinarlo a las demandas de dotaciones en el barrio. Una vez adecuado atenderá a la población infantil, los jóvenes y a las personas mayores.