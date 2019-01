La alcaldesa de Moncada afirma que la organización del festival de paellas fue legal y toda la documentación «estaba en regla» Damián Torres Amparo Orts ha acudido esta mañana al juzgado a declarar por el festival de las paellas | Ha llegado acompañada por el concejal Martí Pérez, también investigado por presunta prevaricación LAS PROVINCIAS Miércoles, 23 enero 2019, 14:44

La alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, ha acudido esta mañana a los juzgados de Moncada para declarar como investigada por presunta prevaricación por la celebración del festival de paellas del año pasado, que tuvo lugar en un solar del municipio y al que asistieron más de 24.000 personas.

La alcaldesa ha entrado «tranquila» a los juzgados, acompañada por el concejal de Fiestas, Martí Pérez, también investigado por el mismo asunto.

A su salida, Orts ha afirmado que considera que el caso finalmente «se archivará, como tiene que ser, y no irá mas allá porque no se cometió ninguna irregularidad. Toda la documentación estaba en regla y en base a ley«. La edil ha resaltado que »somos personas honestas y honradas que vamos a aclarar todo lo necesario«. También ha informado que el festival no se celebrará en Moncada este año.

El PP llevó el caso a la Fiscalía y ésta lo remitió al juzgado de Moncada. La denuncia es relativa a la organización del festival universitario de paellas, ya que, según la acusación, la empresa organizadora vendió durante el evento bebibas alcohólicas y se hicieron movimientos de tierras en el solar sin la preceptiva licencia.