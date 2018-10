El alcalde de Manises expulsa al portavoz del PP de la sesión plenaria

manises. El alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis, de Compromís, despachó el pasado jueves del pleno del Ayuntamiento al concejal y portavoz del PP, Francisco Izquierdo.

La decisión estuvo motivada por «la actitud irresponsable de Izquierdo durante el turno de ruegos y preguntas», subrayaron fuentes municipales. El punto de la sesión que desató la polémica fue la situación del personal interino que trabaja en el Ayuntamiento. Actualmente, el 60% de los trabajadores públicos del Consistorio son interinos. Según el concejal de Personal, Manuel Gutiérrez, esta situación «lamentable» es consecuencia de la mala gestión del Partido Popular durante los años que estuvo en la Alcaldía. «El interino sólo puede ser contratado como trabajador temporal y la ley marca que debería ser de 3 años, no más», destacó Gutiérrez.

Por su parte, Izquierdo afirmó a LAS PROVINCIAS que el equipo de Gobierno «sólo quiere silenciarnos, por eso nos quitan la palabra». En este sentido, aseguró que las sesiones cada vez más se asemejan a una «dictadura». Pero tanto el ejecutivo local como la oposición (PP) coinciden en una misma cuestión: su interés por defender los derechos de los funcionarios y reducir la tasa de interinos convocando procedimientos selectivos, mediante el sistema de concurso-oposición. El problema entre el equipo de Gobierno y el PP radica en las bases generales que se aprobaron en la Junta de Gobierno.

Según Izquierdo, este consenso no pasó por ninguna comisión informativa, «es una imposición». No están de acuerdo en las condiciones de la fase de concurso: «No entendemos por qué se valora tanto la experiencia profesional previa sin haber sido interino en el Ayuntamiento de Manises». Además, no comparten el peso «descomunal» que le dan al valenciano, un 25%. Apuntan que sindicatos y trabajadores «también están en desacuerdo con las bases aprobadas».