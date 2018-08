El alcalde de Burjassot expulsa al Partido Popular de la junta local de Gobierno La popular Sonia Casaus alude motivos de «venganza» mientras que el equipo de Gobierno alega «dejadez de funciones» L. CHIRIVELLA BURJASSOT. Miércoles, 15 agosto 2018, 00:33

El alcalde de Burjassot, Rafael García, comunicó ayer a la portavoz del Partido Popular, Sonia Casaus, a través de un escrito, tal como confirmó a LAS PROVINCIAS la propia aludida, que iba a ser sustituida por el concejal de Totes amb Burjassot, Adrián Juste, en la junta local de Gobierno y que, por ende, era expulsada de la misma.

Tras el anuncio, el cruce de acusaciones no se hizo de esperar. Por su parte, el PP de Burjassot denunció públicamente el «sectarismo» del alcalde y sus intentos por «amordazar la labor de la oposición» después de que el Grupo Popular denunciara ante la Fiscalía presuntas «irregularidades» que afectarían al Consistorio de la localidad y cuya documentación, según la formación política, ha derivado en la apertura de varios procedimientos penales que han sido comunicados a las partes el 20 de julio del presente año.

Mientras tanto, fuentes municipales aseguraron que la «venganza» no ha sido el motivo por el cual se ha procedido a la expulsión de la popular. Así pues, aluden a la «dejadez de funciones» de la misma, al asegurar la falta de asistencia de Sonia Casaus a la junta local de Gobierno, un hecho que «bloquea la gestión de Ayuntamiento» y complica la labor en cuanto a la tramitación de contratos y demás intervenciones que se llevan a cabo en el órgano municipal. Además, desde la propia Corporación, recordaron a este periódico que la afectada podrá seguir asistiendo a las reuniones e intervenir, pero su voto no tendrá validez ya que no tendrá derecho al mismo. Hay que recordar que la decisión de quién puede o no formar parte de la junta local de Gobierno es potestad única y exclusiva del alcalde de la localidad.

Sonia Casaus

Sin embargo, los motivos «oficiales» expuestos por el propio Ayuntamiento no contentaron a Casaus, quien aseguró que, pese a estar de vacaciones, «he estado presente en todas las juntas locales de Gobierno» y que, únicamente, se ausentó en la última parte de la que se organizó con carácter urgente el pasado 3 de agosto por motivos vinculados a la «conciliación de la vida laboral y familiar», debido al periodo vacacional. Además, reiteró que no fue la única persona que tuvo que abandonar antes la junta por dicho motivo.

Así pues, el PP insistía en que las posibles irregularidades en el consistorio, denunciadas por el propio partido, han provocado el cese de Sonia Casaus del máximo órgano de contratación del Ayuntamiento por parte del alcalde Rafael García, con el objetivo de «alejar a los populares de todas las contrataciones que se realizan en el consistorio. Es un acto de venganza que atenta contra la transparencia». No obstante, desde este grupo aseguraron que seguirán trabajando para los ciudadanos de Burjassot.