Alboraya reduce la deuda en 16 millones e incrementa la aportación a Servicios Sociales El Partido Popular critica al Gobierno por presentar unos presupuestos «tarde y sin consenso» a dos meses de las elecciones VANESSA HERNÁNDEZ ALBORAYA. Viernes, 29 marzo 2019, 00:47

El Ayuntamiento de Alboraya cierra la legislatura reduciendo la deuda municipal en más de 16 millones, según fuentes municipales. «Cada año dedicamos cuatro millones a pagar este déficit, sin embargo, aún nos queda por abonar 100 millones», afirmaron. En este sentido, señalaron que poder cuadrar las cuentas durante estos años de mandato «no ha sido nada fácil». Añadieron que, debido a la deuda adquirida, se ha sido muy riguroso con el gasto.

«Poder elaborar unos presupuestos con garantías y presentarlos también ha sido complicado», afirmaron fuentes consultadas. En esta línea, el Ayuntamiento de Alboraya aprobó el lunes las nuevas cuentas municipales para el año 2019 con un total de 22 millones de euros.

DATOS uUn millón y medio El Ayuntamiento destinará este importe a la regularización de los puestos de trabajo del Consistorio. u22 millones El pleno aprobó el presupuesto de 2019 con el voto en contra del Partido Popular, Ciudadanos e Izquierda Unida . u2018 El Gobierno afirma que el ano pasado no se presentaron las cuentas municipales por la asunción de pagos.

En el momento de la consulta, los siete concejales del equipo de Gobierno (PSPV), junto con un único voto de la portavoz de Compromís, votaron a favor de estas cuentas. Mientras que toda la oposición; PP, Ciudadanos e IU se manifestaron en contra. En este sentido, desde el Partido Popular destacaron que estos presupuesto salieron adelante exclusivamente por el voto fraccionado de Compromis. «El resto de ediles de Compromís se abstuvieron, por lo tanto, esta formación rompió su disciplina de voto para apoyar al PSPV», apuntaron.

Asimismo, argumentaron que estas cuentas no se deberían haber presentado en estos momentos, a dos meses de las elecciones. «El Gobierse ha visto incapaz de aprobar unos presupuestos durante el ejercicio 2018 y se ha estado trabajando con presupuestos prorrogados del ejercicio 2017, no tiene ningún sentido que los presenten tan tarde». Por este motivo, desde el Partido Popular quisieron justificar su voto en contra. «Hemos entendido que no se podía apoyar estos presupuestos porque son malos para los vecinos, además no cumplen con las expectativas y necesidades de Alboraya», apuntaron.No obstante, fuentes consultadas, afirmaron que no se presentaron las cuentas el año pasado porque se tuvieron que ejecutar varios pagos simultáneos, impidiendo elaborar las cuentas.

En este sentido, «llegamos a julio y acordamos con la oposición trabajar directamente los presupuestos de 2019», afirmaron. «No ha sido nada fácil pero por fin se han podido aprobar», añadieron.

Plan General

Asimismo, desde el Ayuntamiento destacaron que, además de aumentar la aportación a Servicios Sociales, más de un millón y medio de los fondos irán destinados a la regularización y estabilización de los puestos de trabajo del Consistorio. «Era un auténtico desastre, nadie tenía valorado correctamente el puesto de trabajo ni los complementos adecuados», añadieron fuentes consultadas.

También, dichas fuentes aseguraron que se ha trabajado mucho en el nuevo Plan General Urbanístico del municipio. Entre los objetivos más importantes del proyecto está la adquisición de terrenos para los centros educativos, la comunicación sostenible con la Patacona, la instalación de viviendas de protección oficial o la ausencia de zonas verdes. También, desde el Ayuntamiento buscan la recuperación del parque agrario, reformar la fachada del polígono de la localidad o el pago de los convenios con los vecinos que cedieron el terreno para soterrar el metro.