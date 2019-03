Alboraya lamenta que el nuevo proyecto de la V-21 excluya la pasarela ciclista Trabajos de ampliación de la V-21. / lp El Consistorio, que se reunirá mañana con Fomento, recuerda a los afectados que tienen hasta el 9 de abril para presentar alegaciones VANESSA HERNÁNDEZ ALBORAYA. Martes, 26 marzo 2019, 00:41

El debate sobre la ampliación de la V-21 continúa y se intensifica después de conocer la modificación del proyecto por parte del Ministerio de Fomento.

Tras las denuncias de la entidad Per l'Horta, ayer fue el PSPV quien lamentó la exclusión, dentro de este plan urbanístico, tanto de la pasarela ciclo-peatonal en Port Saplaya como de un carril VAO (Vehículos de Alta Ocupación) que permitiese mejorar la circulación y el tráfico. «Hemos pedido toda la información del nuevo proyecto a los técnicos, de todas formas mañana hablaremos con Fomento para revisar esta modificación que no entendemos», destacaron desde el Ayuntamiento. En este sentido, fuentes municipales apuntaron con resignación que al descartar la instalación de la pasarela, los usuarios no podrán volver de la Patacona a Port Saplaya sino es bordeando todo el municipio.

Asimismo, el conocimiento de esta modificación también ha levantado ampollas en las filas de Compromís. En esta línea, el proyecto no sólo excluye ambos caminos, también establece que se reducirán los metros de expropiación a los propietarios de las parcelas afectadas por la ampliación de la V-21.

Compromís denuncia que esta modificación no reduce la afección urbanística en la huerta

Una noticia que ha sentado como un jarro de agua fría a Compromís. «Con esta reducción no va a disminuir la afección en la huerta», destacaron. «La deducción es mínima y se hace a costa de los labradores». Además, subrayaron que desde el Ministerio sacan pecho por algo que no es real. «Fomento apuntó que se ha reducido la afección en más de 18.000 metros cuando lo que han hecho es reducir la superficie expropiada, que no es lo mismo», matizaron desde Compromís.

En este sentido, señalaron que al no expropiar toda la parcela también están perjudicando a los agricultores, puesto que los restos de los terrenos quedarán inútiles para el cultivo por estar entre dos infraestructuras. «El Ministerio quiere quedar bien con la galería diciendo que ellos protegen la huerta y que son los labradores los que piden la expropiación de las superficies». En este sentido, destacaron que si hay voluntad de no afectar la huerta, no se hace el proyecto.

Protección

Sin duda, uno de los colectivos más molestos con esta iniciativa es Per l'Horta. Esta asociación defiende el valor patrimonial de la huerta valenciana y considera que la ampliación de la autovía V-21 -el acceso norte de Valencia-, «incumple buena parte de los anuncios de la Generalitat». En este sentido, destacó que con la habilitación de este tercer carril Fomento «ha ignorado las peticiones de varios movimientos sociales y de partidos como Podem, EUPV o Compromís».

Además, la plataforma acusó al ministerio de alterar uno de los acuerdos más importantes. «Se determinó expropiar un tercio de los 80.000 metros cuadrados que hay, pero al final requisan un cuarto del terreno», subrayaron.