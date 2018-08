El PP de Albalat critica la adhesión a un convenio de gestión de multas con radar El único semáforo que hay en el casco urbano de la población. / lp Los populares ven la medida «recaudatoria» en un municipio con un sólo semáforo y el alcalde afirma que el objetivo es sancionar conductas que no pueden dejarse pasar M. COSTA ALBALAT. Sábado, 4 agosto 2018, 00:12

El PP de Albalat dels Sorells criticó ayer la adhesión del municipio al acuerdo marco de la Mancomunitat de l'Horta Nord en el que una empresa gestionará multas de tráfico, notificaciones y acometerá la recaudación voluntaria.

La medida «sólo persigue un afán recaudatorio por parte de los Consistorios, dado que la cesión de elementos por parte de la empresa como son el radar, los sistemas de control de salto de semáforo, control de accesos y control del tráfico, no son elementos que mejoren la seguridad vial de nuestras calles. Lo único que persiguen es sancionar a nuestros vecinos y castigar los bolsillos de los ciudadanos». Los populares recalcan que la localidad no presenta problemas de tránsito, teniendo en cuenta que sólo existe un semáforo en todo el caso urbano. En este sentido, «tampoco entendemos el cambio que se ha dado desde la Mancomunidad, puesto que en la anterior legislatura, se realizaron todas las acciones para que la gestión de multas fuera un servicio público prestado por la propia entidad, al igual que lo presta la mancomunidad de l'Horta Sud».

Pese a que ya estaban preparados «los convenios con los ayuntamientos, los boletines sancionadores preparados y los programas de gestión mirados, se opta por privatizarlo a través de una empresa privada cuyo interés es tramitar cuantas más sanciones mejor».

Por su parte, el alcalde Nicolau Claramunt, de Compromis, afirmó ayer que la medida «no tiene afán recaudatorio. Hace tres años, cuando llegamos al Gobierno, no había gestión de multas y la policía no tenía autoridad para poder sancionar, no se tramitaban las multas y, por tanto, no se podían rectificar comportamientos incorrectos».

«Buscamos una alternativa con una empresa y ahora, a través de la Mancomunidad, seguiremos operando con la misma firma y rebajaremos el porcentaje a abonar en función de la recaudación anual», destacó el primer edil.