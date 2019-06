ABUNDÀNCIA DE PIULITS I MOLTS TUITS

Abans, quan tenies necessitat de parlar en algú, esperaves trobar-lo pel carrer o en el cassino i, si no, anaves a sa casa. I és que no tots teníem telèfon. Ni mòvils, manco. Per lo que la mare, si volia cridar a son fill/a eixia al balcó o a la porta del carrer i, en veu ben alta, dia el nom de la seua criatura. O el pare pegava un chiulit esperant ser escoltat. El chiquet, pronte o tart, tornaria quan tinguera ganes de dinar o de sopar. Després, rebria el sermó conseqüent per no arribar a casa a temps, es dir, ans de posar la taula, de fer-se de nit i no quan ni casi temps tenia de repassar-se les lliçons del sendemà, puix no pensaven els menuts en atra cosa que no fora jugar.

Ara, ya sabem que és diferent. Ben chicotets ya porten damunt el seu mòvil que els entreté i als pares dona certa confiança, puix poden comunicar-se en ells, si fera falta. Els piulits dels mòvils alerten, advertixen i faciliten la comunicació, i els tuits que t'escriuen fan constància per a estar enterats, o lo mateix te diuen que tens visita en el mege, que deus pagar la contribució, o que pronte serà el teu sant i que esperant-lo, per a celebrar-lo, hi ha un ramat de regals per a triar en el Tall Inglés. Aixina que, com ne són tants els que duen el dijós aparatet, se senten piulits en el bus, mercat, iglésia -encara que el capellà estiga fent el sermó-, o en el metro -i tingues a dos centímetros teus l'orella d'un passager. I és quan u recorda aquells piulits més serens, els dels pollets que prenien el sol per l'acera, com les charrades de balcó a balcó o entre graneres i poals al mig de la calçada. Resumint: que piulits i tuits, sempre, molts. Clar que ya no se sentent aquells gorguejos de garfarrons i pinsans que escoltaves a l'entrar en llar veïna. Refilets melòdics, fets a canvi només d'un grapadet d'alpiste i un glopet d'aigua de l'ama. També recorde i molt aquells trencs d'alba en Pobla d'Arenós (Castelló) quan me despertaven ben matí les moltes «cardelines» -com per allà diuen a les cagarneres-, perque entre els carts que rondaven al voltant del chalet -propet riu i montanya- feen son niu. Poquets refilets ya sent, a hores d'ara, en mon poble. I és que no queden casi pardalets engabiats ni tampoc dels que volen.