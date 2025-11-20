Cómo votar por tu candidata favorita en Miss Universo 2025 La gala de la final se celebra en Tailandia

Cerca de 120 mujeres de todo el mundo se han dado cita en Tailandia para competir por la corona de Miss Universo 2025. La gala de la final que coronará a la sucesora de la danesa Victoria Kjaer (Miss Universo 2024) se celebra este viernes 21 de noviembre en el país asiático (20 de noviembre en Latinoamérica y Europa).

Cómo ver Miss Universo 2025

Más de 500 millones de personas en todo el mundo verán hoy la gala de Miss Universo 2025 en vivo. La final del certamen de belleza será transmitida en directo a través del canal YouTube de la organización Miss Universo (https://www.youtube.com/missuniverse). El evento también será retransmitido por televisión por Telemundo y otros canales en numerosos países. Consulta aquí el horario y el canal de televisión en cada país.

Cómo votar

Los espectadores tendrán también un papel activo en la elección de Miss Universo. Podrán votar por su candidata favorita siguiendo estos pasos:

-Descargar la aplicación Miss Universe en sus celulares o dispositivos móviles. La app está disponible para Android (en la tienda Google play) y para Iphone en la App store.

-Seleccionar el ícono «vote» y después elegir la final de Miss Universo.

Después se desplegará una lista con los nombres y fotografías de cada una de las participantes, así como el país al que representan.

Los espectadores podrán votar más de una vez. La forma de conseguir más votos es ver anuncios dentro de la app o bien, comprarlos.

El público puede votar no sólo por la ganadora de Miss Universo, sino también por diversas categorías:

-Miss Fotogenia.

-Miss Simpatía.

-Mejor Traje Típico.

-Mejor Traje de Noche.

-Mejor Piel.

-Favorita del Público.

