Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desploma este viernes en plena ola de frío: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos

Cómo votar por tu candidata favorita en Miss Universo 2025

La gala de la final se celebra en Tailandia

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:42

Comenta

Cerca de 120 mujeres de todo el mundo se han dado cita en Tailandia para competir por la corona de Miss Universo 2025. La gala de la final que coronará a la sucesora de la danesa Victoria Kjaer (Miss Universo 2024) se celebra este viernes 21 de noviembre en el país asiático (20 de noviembre en Latinoamérica y Europa).

Cómo ver Miss Universo 2025

Más de 500 millones de personas en todo el mundo verán hoy la gala de Miss Universo 2025 en vivo. La final del certamen de belleza será transmitida en directo a través del canal YouTube de la organización Miss Universo (https://www.youtube.com/missuniverse). El evento también será retransmitido por televisión por Telemundo y otros canales en numerosos países. Consulta aquí el horario y el canal de televisión en cada país.

Cómo votar

Los espectadores tendrán también un papel activo en la elección de Miss Universo. Podrán votar por su candidata favorita siguiendo estos pasos:

-Descargar la aplicación Miss Universe en sus celulares o dispositivos móviles. La app está disponible para Android (en la tienda Google play) y para Iphone en la App store.

-Seleccionar el ícono «vote» y después elegir la final de Miss Universo.

Después se desplegará una lista con los nombres y fotografías de cada una de las participantes, así como el país al que representan.

Los espectadores podrán votar más de una vez. La forma de conseguir más votos es ver anuncios dentro de la app o bien, comprarlos.

El público puede votar no sólo por la ganadora de Miss Universo, sino también por diversas categorías:

-Miss Fotogenia.

-Miss Simpatía.

-Mejor Traje Típico.

-Mejor Traje de Noche.

-Mejor Piel.

-Favorita del Público.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  4. 4 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  5. 5 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  8. 8

    Una discoteca de la Comunitat se cuela entre las 50 mejores del mundo
  9. 9 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  10. 10 Un juzgado falla a favor de la Sala Repvblicca en su litigio contra el Ayuntamiento de Mislata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cómo votar por tu candidata favorita en Miss Universo 2025

Cómo votar por tu candidata favorita en Miss Universo 2025