Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

EN VIVO | Gala final Miss Universo 2025

Sigue aquí gratis y en directo la gran final del certamen que se celebra en Tailandia

AT

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:41

Comenta

Tailandia corona hoy a la nueva Miss Universo 2025. Más de cien jóvenes compiten en la gala de la final que se celebra en Bangkok. La ganadora no solo se lleva la corona, valorada en más de cinco millones de dólares, sino también un premio en efectivo de 250.000 dólares y un salario mensual de 50.000 dólares durante su reinado como embajadora de la organización (datos de 2024).

Sigue aquí en vivo la retransmisión del canal oficial de Miss Universe:

La gala final de Miss Universo se celebra este viernes 21 de noviembre a las 8:00 horas en Tailandia. Estos son los horarios en otros países:

-En España, a partir de las 02.00 horas de la madrugada del jueves 20 al viernes 21.

-En México, a partir de las 18.00 horas del jueves 20.

-En Venezuela, a partir de las 20.00 horas del jueves 20.

-En Colombia, a partir de las 19.00 horas del jueves 20.

-En Brasil, a partir de las 21.00 horas del jueves 20.

-En Argentina: a partir de las 21.00 horas del jueves 20.

-En Chile: a partir de las 21.00 horas del jueves 20.

-En Perú: a partir de las 19.00 horas del jueves 20.

-En Los Ángeles (USA), a partir de las 16.00 horas del jueves 20.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  3. 3 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  6. 6 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  7. 7 Un juzgado falla a favor de la Sala Repvblicca en su litigio contra el Ayuntamiento de Mislata
  8. 8 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol se estrella contra un coche patrulla de la Policía Local en Valencia
  9. 9 La caída de una catenaria deja varado un tren entre Sollana y Sueca: «Salían chispas y perdía piezas»
  10. 10

    La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias EN VIVO | Gala final Miss Universo 2025

EN VIVO | Gala final Miss Universo 2025