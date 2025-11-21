EN VIVO | Gala final Miss Universo 2025 Sigue aquí gratis y en directo la gran final del certamen que se celebra en Tailandia

Viernes, 21 de noviembre 2025

Tailandia corona hoy a la nueva Miss Universo 2025. Más de cien jóvenes compiten en la gala de la final que se celebra en Bangkok. La ganadora no solo se lleva la corona, valorada en más de cinco millones de dólares, sino también un premio en efectivo de 250.000 dólares y un salario mensual de 50.000 dólares durante su reinado como embajadora de la organización (datos de 2024).

Sigue aquí en vivo la retransmisión del canal oficial de Miss Universe:

La gala final de Miss Universo se celebra este viernes 21 de noviembre a las 8:00 horas en Tailandia. Estos son los horarios en otros países:

-En España, a partir de las 02.00 horas de la madrugada del jueves 20 al viernes 21.

-En México, a partir de las 18.00 horas del jueves 20.

-En Venezuela, a partir de las 20.00 horas del jueves 20.

-En Colombia, a partir de las 19.00 horas del jueves 20.

-En Brasil, a partir de las 21.00 horas del jueves 20.

-En Argentina: a partir de las 21.00 horas del jueves 20.

-En Chile: a partir de las 21.00 horas del jueves 20.

-En Perú: a partir de las 19.00 horas del jueves 20.

-En Los Ángeles (USA), a partir de las 16.00 horas del jueves 20.

