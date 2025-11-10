La vida de Andy, de Andy y Lucas, antes de la fama El cantante gaditano va a comenzar su andadura en solitario tras más de 20 años en la música

Andy y Lucas han formado uno de los dúos de mayor éxito musical en nuestro país de lo que llevamos de siglo. Estos dos gaditanos se conocieron en su Cádiz natal cuando ambos iban al insituto. Eran dos compañeros de clase que se convirtieron en amigos y que en 2003 compartieron un sueño con su primer disco. En él figuraba el tema que les catapultó al estrellato: 'Son de amores'. Comenzaron a sonar en todas las radios del país. Su fama llegó al extranjero. Empezó así una carrera conjunta que ha durado más de 20 años hasta su separación en 2025 en medio de polémicas.

Si bien Lucas ha aparecido más en medios de comunicación y se ha mostrado siempre como el «líder», Andy ha optado por llevar un perfil más bajo y se conoce poco de él. Andrés Morales Troncoso nació en Cádiz el 4 de abril de 1982. Es el mayor de tres hermanos. Durante su infancia estuvo conviviendo mayoritariamente con sus abuelos: «A mí me han criado mis abuelos. Mi padre estaba siempre trabajando. Cuando no estaba con mis abuelos, estaba con mi madre». «Yo siempre he sido el cabeza de familia en mi casa. No es que se lo eche en cara, pero mis hermanos sí es verdad que discutían con él (su padre). Yo al ser el mayor nunca...», contó el cantante.

Su vida también ha estado marcada por el fallecimiento de su abuelo Andrés, del que le viene el nombre. Su vínculo con él, que fue maquinista de Renfe, era especialmente fuerte, y su pérdida supuso un gran bache para el gaditano.

En su adolescencia ya cantaba porque, según él mismo explicó en una entrevista para Toñi Moreno en Canal Sur, «sabía que se me daba bien». Estuvo en una banda, pero él ya era conocido en su ciudad dado que salía en los carnvales con su comparsa. Una afición que sigue manteniendo a día de hoy.

Sobre su vida personal se conocen muy pocos detalles. Tiene dos hijos. La mayor tiene 18 años y se llama Claudia. Se desconoce la identidad de la madre. El pequeño se llama Andrés y tiene sólo 6 años. Es fruto de su relación con Trini Bueno, una gaditana que conoció en el instituto pero que se mudó a Barcelona. Se reencontraron en 2012 y pasaron momentos complicados. Trini tuvo un accidente de tráfico y su vida estuvo en serio peligro. Tuvo que someterse a varias operaciones.

En 2018 Andy se dio el 'sí, quiero' con ella, después de seis años de relación. La pareja escogió la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en Cádiz. Lo curiosos de este enlace es que se produjo tan solo unas semanas después de que la pareja tuviera a su hijo. Andrés es el nombre que los padres decidieron para el pequeño, y según confesó el músico, fue a petición de su mujer que el niño se llamara como él.

«Es maravilloso. Si alguien tiene la oportunidad, le invitaría a hacerlo. Es algo que no te puedo explicar. Estoy como enamorado. Tenía una niña ya. Es una personita increíble. Lo único que hace es pipi, caca y dormir, como un Tamagochi, pero no puedes dejar de mirarlo», relató el cantante sobre la paternidad para Divinity.

Su fortuna

Pese a que ahora Andy va a empezar un proyecto musical en solitario, su etapa como parte del dúo gaditano fue muy fructífera. También en lo económico. En una entrevista junto al youtuber Jordi Wil en su podcast 'The Wild Project', Andy y Lucas aseguraron que habían ganado mucho dinero en su carrera, aunque «no tanto como la gente piensa».

Aseguraron que durante sus primeros años generaron muchos ingresos, pero la mayoría fueron a parar a su discográfica y a los bolsillos de varios intermediarios. «Hemos llegado a pagar a cinco representantes», dijeron durante la entrevista. Según Vanitatis, con su última gira de despedida han ingresado más de dos millones de euros.