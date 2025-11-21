Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La actriz Clara Lago y la reina Letizia en una imagen de archivo. L.P

El tenso momento de Clara Lago y la reina Letizia: «Tan delgadita, una figura de pesebre»

La actriz se encontró por casualidad con reyes en la Cantina del Matadero

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:09

Hoss Intropia ha abierto esta semana una nueva tienda en Vigo y, para amadrinar la iauguración tan especial en la ciudad más navideña de España, la firma ha contado con tres madrinas de lujo: Lulú Figueroa; Malena Costa - que ha anunciado que está embarazada de una niña- y Clara Lago, quién ha recordado su momento 'tierra trágame' con la reina Letizia.

Según explicó la actriz en el podcast 'La Ruina', fue pocos días después de que Felipe VI ascendiese al trono. Clara se encontró por casualidad con los entonces príncipes en la Cantina del Matadero y tras beberse dos copas de vino, decidió pasar por delante para 'forzar' un encuentro y poder hablar con ellos.

La estrategia funcionó, ya que al establecer «contacto visual» Doña Letizia la saludó por su nombre, «como si nos conociéramos de toda la vida». «Me acerco, les saludo... haciendo súper bien mi papel. Ellos estaban ahí como gente normal y yo los trato como gente normal», explicaba divertida, confesando que todo se fue al traste cuando la madre de la princesa Leonor le dijo: «qué delgadita estas».

Un comentario que solía decirle su íntima amiga, la también actriz Ingrid Rubio, haciendo alusión a que al ser «tan chiquitita y tan flaquita» parecía «una figura de pesebre». Y al escuchar a la reina, el subconsciente de Clara la traicionó y sin pensárselo le contestó: «mira quién fue a hablar, si parece una figurilla de pesebre».

«Ella se quedó como que no... A Felipe sí que le hizo un poco de gracia, como risa nerviosa. Letizia, si me estás escuchando te pido perdón», expresaba mitad avergonzada mitad divertida.

