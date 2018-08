Ed Sheeran se casa en secreto El cantante Ed Sherran sube al altar. / Las Provincias El cantante británico ha dado el «sí quiero» siete meses después de anunciar su compromiso LAS PROVINCIAS Miércoles, 29 agosto 2018, 18:31

El artista británico Ed Sheeran de 27 años se ha casado en secreto con su amiga de la infancia y novia oficial desde 2005, Cherry Seaborn, así lo ha confirmado él mismo en una entrevista en el programa sobre famosos 'Access' que se transmite en Youtube.

El cantante se comprometió hace 7 meses con su actual mujer y publicó un post en Instagram para contarlo, algo inusual en Ed Sheeran que intenta mantener siempre su vida privada al margen de las redes sociales.

Tras la entrevista tampoco se conocen detalles sobre su boda. El artista se limitó a señalarse el dedo mostrando su alianza para confirmar que el compromiso se había efectuado. En mayo ya se especuló sobre su casamiento porque el intérprete de 'Shape of you' ya lucía el anillo, pero no ha sido hasta hoy que ha querido verificar los rumores.