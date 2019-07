Así era Santiago Segura con 14 años Santiago Segura. / TVE «Entrando en la adolescencia, gordo, con gafas, toreando el 'bullying' como mejor podía» | El cómico y cineasta publica en Instagram una fotografía de su niñez LP Martes, 2 julio 2019, 19:21

«14 años, entrando en la adolescencia, gordo, con gafas, toreando el 'bullying' como mejor podía, intentando reclutar amiguetes para que me ayudasen haciendo cortometrajes con mi tomavistas súper-8, estudiando siempre a última hora para aprobar asignaturas que no me interesaban, leyendo tebeos todo el rato, dibujando en cualquier espacio en blanco, incapacitado para cualquier tipo de actividad gimnastica, adicto a las sesiones de programa doble de cines de barrio, a los milhojas de Nata y crema, a la televisión y con un negocio de compra/venta/cambio de cómics en El rastro... así era yo».

Con este texto ha publicado en Instagram Santiago Segura una foto de cuando tenía 14 años. El autor de 'Torrente' se une así a la tendencia de muchos famosos de compartir fotografías de su niñez.

Segura se describe físicamente con dureza -«incapacitado para cualquier tipo de actividad gimnástica»-, con una mezcla de humor y amargura, aludiendo a sus ya incipientes aficiones cinematográficas -intentando reclutar amiguetes para que me ayudasen haciendo cortometrajes con mi tomavistas súper-8-.