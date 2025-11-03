Rosa López se pronuncia por primera vez sobre la delicada situación que atraviesa por un problema de salud: «Nunca he compartido esto» La ganadora de OT 1 confiesa el calvario que vive por culpa de esta enfermedad

Mario Lahoz Valencia Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:01

Preocupación por el estado de salud de Rosa López. La que fuera ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' se ha sincerado con la revista 'Semana' sobre la delicada situación que atraviesa y que, según ella misma reconoce, «me ha provocado momentos muy duros» hasta tener un diagnóstico.

La artista había recibido algunas críticas por su diferente forma de cantar en los últimos tiempos. Algo que se debe a un problema de salud que le hizo dudar de su capacidad sobre el escenario. «En los conciertos y pruebas de sonido no sabía que me pasaba», lamenta la granadina.

«Además, me provocaba un gran sufrimiento recordar momentos del pasado cuando todo estaba bien. Al final, en una revisión turinaria me enteré de la pérdida de medios y agudos de mi oído derecho. Nunca he compartido este sentimiento, pero no puedo ser yo misma si no lo acepto y lo afronto», asegura Rosa.

La artista granadina sufre una hipoacusia conductiva o mixta. Se trata de una dolencia que se manifiesta como una dificultad para oir tonos de frecuencia media y alta, y es más común en un oído.

Puede ser causada por varios factores como acumulación de cerúmen, infecciones de oído y daños en el timpano o en los huesecillos del oído medio. Es importante consultar a un profesional sanitario para que haga un diagnóstico preciso de la situación, y prescribir el tratamiento adecuado.