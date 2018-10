Dani Martín declaró en una entrevista televisiva que nunca había ido a un concierto de «Taburete», ni les había escuchado en Spotify y no ha hecho ninguna colaboración con ellos. Añadió que no le gusta el grupo aunque aclaró que no tiene nada contra Willy Bárcenas y el resto de miembros La respuesta de «Taburete» se produjo a través de su perfil en Twitter, donde escribieron: «En casa de Dron sí que se puede entrar con zapatillas Dandi. Abrazos».