Rania de Jordania: «Me define mi trabajo, no mi vestidor» Rania de Jordania. / AFP REIVINDICACIÓN. Domingo, 3 marzo 2019, 23:54

Rania de Jordania ha cumplido veinte años en el trono, casi el mismo tiempo que está considerada como un referente de la belleza y el buen gusto. Sus estilismos son observados con lupa y casi siempre recibe generosos elogios por ellos. Aprovechando el aniversario habló para la edición árabe de 'Harper's Bazaar' para explicar cómo viste y el porqué de sus elecciones. «Me apasiona mucho mi trabajo y la ropa que llevo no tiene nada que ver con eso (...). Soy muy consciente de que tengo el deber de representar bien a mi país. Entonces, en lugar de seguir las últimas tendencias, visto de una manera que refleje quién soy. Creo que me siento más cómoda con un uso modesto, en parte debido a mi posición, pero sobre todo porque me siento bien como mujer», explica la soberana. Aunque no quiere que la juzguen por el envoltorio: «Una de las desventajas de ser una mujer en el ojo público es que siempre habrá comentarios sobre mi atuendo y apariencia. Pero al final del día, espero que sea mi trabajo lo que me defina, no mi vestidor».