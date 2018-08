La actriz mexicana Salma Hayek (Veracruz, 51 años) ha contado a 'Vanity Fair', revista que la ha elegido Personaje del Año, cómo sus orígenes latinos han influido en su carrera cinematográfica... y no siempre para bien. «Tras ser la primera latina nominada al Oscar a mejor actriz principal (por 'Frida' en 2003) me siguieron ofreciendo lo mismo y en la misma cantidad. Fue como si no hubiera pasado», se lamenta en la entrevista.