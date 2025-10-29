El pueblo de apenas 700 habitantes y con una de las mejores puestas de sol al que ha viajado Santiago Cañizares antes de su tercera boda El exguardameta del Valencia se encuentra en plena preparación de su nuevo enlace matrimonial

Santiago Cañizares vive en una nube en la actualidad. La leyenda valencianista que defendió la portería del club blanquinegro durante diez temporadas consecutivas, ha dejado momentáneamente el mundo del fútbol para preparar la que será su tercera boda. El actual colaborador radiofónico de programas como El Partidazo de Cope o Despierta San Francisco ha confesado estar en uno de los «mejores momentos de mi vida».

No en balde, a sus 55 años volverá a pasar por el altar en cuestión de semanas con Noemí, una mujer a la que conoció por redes sociales y de la que ha confesado sentir un auténtico flechazo. «Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya», admitió en directo en una de las emisiones en la Cope.

De esta forma, el otrora cancerbero se encuentra en plenos preparativos del convite, eligiendo el menú y también dando clases de baile para el momento final del evento. Mientras tanto, también hay tiempo para el relax y la desconexión, tal y como ha demostrado en sus redes sociales, donde en su última publicación se le puede ver sonriente y disfrutando junto a su futura prometida de uno de los lugares con más magia de la Costa Brava como es Calella de Palafrugell.

Este municipio de 666 habitantes (según datos del INE en 2024), es una de las pedanías costeras de Palafrugell, situada en plena Costa Brava, muy pintoresca y que conserva el antiguo encanto de los pueblos de la zona antes de la llegada del turismo de masas y la especulación inmobiliaria. Además, en este lugar se puede disfrutar de una espectacular puesta de sol.