Ni su propia familia le quiere Seis de los nueve hermanos del candidato republicano por Arizona, Paul Gosar, piden en público el voto para su contrincante demócrata. Sólo su madre le apoya IRMA CUESTA Martes, 25 septiembre 2018, 01:45

Al congresista republicado Paul Gosar, flamante candidato a la reelección el próximo noviembre por Arizona, no le quieren en casa. Algo ha debido de hacer muy mal este dentista nacido en Wyoming para que seis de sus nueve hermanos se hayan liado la manta a la cabeza para gritarle al mundo que él no es la persona indicada para representar a sus vecinos en Washington.

En un vídeo que ha tardado pocas horas en hacerse viral, seis de los diez hijos de Antone John y Bernadette Gosar han llamado de todo menos bonito a su hermano Paul mientras piden el voto para su rival, el candidato demócrata David Brill, que, aún así -todo sea dicho-, no tiene muchas posibilidades de salir elegido. En un estado de la América profunda como Arizona, cuyos ciudadanos llevan más de 20 años sin votar a un presidente progresista, nadie cree que a Paul vayan a quitarle su sillón en el Congreso, por mucho que en casa no le quieran.

«Paul no está trabajando para su distrito», dice su hermano David, abogado. «Si realmente se preocupara por la gente de las zonas rurales de Arizona, lucharía por la seguridad social, por un mejor acceso a la atención médica», apunta su hermana Jennifer, intérprete en un centro médico; en la misma línea que Grace, que es doctora y a la que no le tiembla la voz al asegurar ante la cámara que «el congresista Paul Gosar no está haciendo nada por la América rural».

«Ponen su ideología por delante de la familia. Stalin estaría orgulloso», rebate él

Un minuto de imágenes y mensajes que se van sucediendo hasta que finalmente todos, los seis, terminan diciendo: «Soy Tim (o Grace, o Jennifer...) Gosar. Paul Gosar es mi hermano y apoyo a David Brill».

Abuelos vascofranceses

La realidad es que, por mucho que el vídeo haya colocado a Paul en el punto de mira de todo el planeta, esta no es la primera vez que buena parte de la amplísima familia del político republicano dice alto y claro que no comparte sus ideas. El pasado mes de agosto, el congresista fue noticia tras la violenta concentración neonazi que tuvo lugar en Charlottesville (Virginia). Entonces, Gosar sugirió que la izquierda había planeado socavar al actual presidente, Donald Trump, para luego calificar al multimillonario George Soros, donante demócrata, como colaborador nazi. Aquello levantó por primera vez en armas a sus hermanos, que publicaron una carta en el 'Daily Miner' en la que exigían al dentista bocazas que se disculpara con Soros. «Es extremadamente triste tener que llamarte la atención por esto, Paul, pero nos has obligado con tu engaño y con tu demagogia antisemita», escribieron. También han disentido en público de su apoyo a la Segunda Enmienda -la que consagra la libertad para tener y portar armas-, que él considera uno de los derechos más importantes establecidos por la Constitución de Estados Unidos y que, según ha proclamado para satisfacción de la Asociación Americana del Rifle, defenderá ante cualquier esfuerzo para restringirla, infringirla o eliminarla.

El político republicano cuenta con el apoyo incondicional de su madre. Bernadette Gosar, una emigrante hija de vasco-franceses nacidos en Banca, localidad fronteriza con España, cerca de Roncesvalles, está realmente disgustada. «Estoy impactada y devastada por los vídeos. Comparto la misma filosofía y políticas de Paul», ha manifestado a 'The New York Times' , asegurando que su niño ha hecho un gran trabajo por Arizona y que «le quieren».

Por mucho revuelo que hayan levantado las declaraciones de sus hermanos, Paul ha encajado con bastante tranquilidad el ataque fratricida. Horas después de hacer público el vídeo, saldaba cuentas pendientes en Twitter: «Los hermanos que han decidido grabar anuncios contra mí son todos demócratas liberales que odian al presidente Trump. Estos, partidarios de Hillary cabreados, tienen relación de sangre conmigo, pero como todos los izquierdistas ponen su ideología política por delante de la familia. Stalin estaría orgulloso».

Por otro lado, el hombre está más que acostumbrado a este tipo de envites. Al fin y al cabo, su hermano Peter Thomas, el pequeño de los Gosar, fue el candidato demócrata para gobernador de Wyoming en 2014, y durante años ostentó la presidencia del partido en su estado. En esa casa, la cena de Acción de Gracias debe de ser digna de ser también grabada en vídeo.