El portero valenciano Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano de 81 años Los hechos han ocurrido este martes en Fenegrò, una localidad italiana de la provincia de Como

Sara Bonillo Valencia Martes, 28 de octubre 2025, 12:48 | Actualizado 13:17h. Comenta Compartir

Josep Martínez, portero valenciano del Inter de Milán, ha protagonizado un terrible suceso en Italia. El segundo guardameta del conjunto italiano ha atropellado mortalmente a un anciano de 81 años que iba en silla de ruedas, muy cerca de la ciudad deportiva del Inter.

Los hechos han ocurrido este martes a las 9:30 horas en Fenegrò, una localidad italiana de la provincia de Como. Las primeras investigaciones, tal y como informa 'La Repubblica', apuntan a que la víctima podría haberse sentido indispuesta, lo que le habría llevado a cambiar repentinamente de dirección, invadiendo el carril contrario y cerrando el paso al vehículo del futbolista, provocando la colisión.

Según explican desde el mismo diario, «el impacto fue extremadamente violento». Al recibir el aviso del accidente, los servicios de emergencia se desplazaron con urgencia hasta el lugar de los hechos aunque no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

También aseguran que el exportero de RB Leipzig y Las Palmas se ha mostrado «visiblemente afectado» y que ha colaborado en todo momento con las autoridades para esclarecer las causas del accidente.

Sobre Josep Martínez

Josep Martínez Riera (Alzira, Valencia, España, 27 de mayo de 1998) se inició en la base del club de su ciudad natal el U. D. Alzira, de donde fue captado en julio de 2015 para los juveniles del F. C. Barcelona. El 19 de julio de 2017, firmó para la U. D. Las Palmas, integrándose en el filial en Segunda División B.

En la temporada 2018-19 realizó la pretemporada con el primer equipo convirtiéndose en el tercer portero, aunque siguió jugando con el filial. El 28 de abril de 2019 debutó en partido oficial ante el C. D. Lugo, haciéndose con la titularidad hasta el final de la temporada. Poco más tarde se oficializó su paso al primer equipo para la temporada 2019-20.

El 22 de enero de 2020 fue traspasado al R. B. Leipzig, aunque seguiría en Las Palmas hasta el 1 de julio. Finalmente jugó su último partido en el club canario el 5 de julio.Tras dos temporadas, en las que solo disputó cuatro partidos oficiales,[8]​ el 29 de junio de 2022, fue cedido al Genoa C. F. C. de la Serie B para la temporada 2022-23.​ En su primera temporada con los genoveses consiguió el ascenso a la serie A, lo que activó la cláusula de compra, pasando a ser propiedad de Genoa.

En julio de 2024 fue traspasado al Inter de Milán, su actual club, por un precio estipulado en 13,5 millones de euros más variables.

Temas

Martínez

Italia