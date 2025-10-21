Las polémicas palabras de Mónica Carrillo sobre la Comunitat Valenciana La presentadora de televisión ha publicado un mensaje en redes sociales que ha divido a los usuarios

La periodista y escritora Mónica Carrillo, nacida en Elche (Alicante) ha generado una polémica en redes sociales tras publicar un mensaje en la red social X (anteriormente Twitter) en el que afirmaba que «Valencia no es sinómino de Comunitat Valenciana», haciendo referencia a que las provincias de Alicante y Castellón son diferentes a la de Valencia, aunque las tres engloban a la Comunitat.

Valencia no es sinónimo de Comunidad Valenciana. — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) October 14, 2025

Unas palabras que han dividido a los usuarios de esta red social. Algunos usuarios critican su comentario, defendiendo que los distintos nombres históricos - «Reino de Valencia», «País Valencià» o «Comunidad Valenciana», han sido siempre sinónimos y comparten el mismo gentilicio. «Históricamente siempre ha sido así: todos los nomrbes llevan el gentilico de Valencia. Lo siento», replicaba uno de ellos.

Otros, en cambio, aplaudieron su mensaje: «Ya era hora de que alguien con voz lo dijera para el resto de España, joder, que Castellón no es Valencia», expresaba otro.

El lugar en el que creció Mónica Carrillo

Nacida el 16 de septiembre de 1976 en Elche, provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, Mónica Carrillo ha llevado con orgullo su origen ilicitano a lo largo de su carrera. Elche, conocida por su vasto patrimonio cultural y natural, es la tercera ciudad en población de la Comunidad Valenciana y destaca por su combinación de tradición y modernidad.