Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La periodista Mónica Carrillo en una imagen de archivo. L.P

Las polémicas palabras de Mónica Carrillo sobre la Comunitat Valenciana

La presentadora de televisión ha publicado un mensaje en redes sociales que ha divido a los usuarios

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 00:43

Comenta

La periodista y escritora Mónica Carrillo, nacida en Elche (Alicante) ha generado una polémica en redes sociales tras publicar un mensaje en la red social X (anteriormente Twitter) en el que afirmaba que «Valencia no es sinómino de Comunitat Valenciana», haciendo referencia a que las provincias de Alicante y Castellón son diferentes a la de Valencia, aunque las tres engloban a la Comunitat.

Unas palabras que han dividido a los usuarios de esta red social. Algunos usuarios critican su comentario, defendiendo que los distintos nombres históricos - «Reino de Valencia», «País Valencià» o «Comunidad Valenciana», han sido siempre sinónimos y comparten el mismo gentilicio. «Históricamente siempre ha sido así: todos los nomrbes llevan el gentilico de Valencia. Lo siento», replicaba uno de ellos.

Otros, en cambio, aplaudieron su mensaje: «Ya era hora de que alguien con voz lo dijera para el resto de España, joder, que Castellón no es Valencia», expresaba otro.

El lugar en el que creció Mónica Carrillo

Nacida el 16 de septiembre de 1976 en Elche, provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, Mónica Carrillo ha llevado con orgullo su origen ilicitano a lo largo de su carrera. Elche, conocida por su vasto patrimonio cultural y natural, es la tercera ciudad en población de la Comunidad Valenciana y destaca por su combinación de tradición y modernidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  3. 3 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  4. 4 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  5. 5

    La misma riada, 75 años después
  6. 6

    Perfil de un asesino en serie: «Tenía un control absoluto de sus emociones y nunca me habló de familia, amigos o de Valencia»
  7. 7 La Oreja de Van Gogh y Aitana retrasan la venta de entradas para el Roig Arena por la caída de Amazon Web Services
  8. 8

    Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos
  9. 9 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  10. 10 La Oreja de Van Gogh hará un segundo concierto en el Roig Arena tras agotar las entradas en menos de dos horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las polémicas palabras de Mónica Carrillo sobre la Comunitat Valenciana

Las polémicas palabras de Mónica Carrillo sobre la Comunitat Valenciana