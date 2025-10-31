Pérez-Reverte estalla ante la última votación del Congreso: «Me va a regular el uso de las palabras su puta madre» El escritor, indignado con la iniciativa del PSOE respecto a la palabra cáncer

Arturo Pérez-Reverte sale de un lío en redes sociales para meterse en otro. Este miércoles el escritor escribía un polémico tuit respondiendo a la periodista Almudena Ariza y un día después su crítica se ha centrado en la última votación del Gobierno respecto al uso de la palabra 'cáncer'.

El pasado 28 de octubre el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba una proposición no de ley (PNL), presentada por el PSOE, regulando el uso del término 'cáncer', con el objetivo de que no se utilice como descalificación. Se aprobó con 307 votos a favor, 33 en contra y 6 abstenciones.

Por una vez (sin que sirva de precedente, y me disculpo de antemano por ello), permítanme ser grosero:

Me va a regular el uso de las palabras su puta madre. https://t.co/5UsCLyMHkc — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 30, 2025

El académico de la RAE no ha podido evitar manifestar su enfado ante lo sucedido: «Por una vez (sin que sirva de precedente, y me disculpo de antemano por ello), permítanme ser grosero: Me va a regular el uso de las palabras su puta madre», ha escrito en su cuenta de 'X', donde suma más de 2,5 millones de seguidores.

Además, lo acompañaba con otro tuit de un texto que escribió en 2012 titulado 'El cáncer de la gilipollez'. «No somos más gilipollas porque no podemos. Sin duda. La prueba es que en cuanto se presenta una ocasión, y podemos, somos más gilipollas todavía. Ustedes, yo. Todos nosotros. Unos por activa y otros por pasiva. Unos por ejercer de gilipollas compactos y rotundos en todo nuestro esplendor, y otros por quedarnos callados para evitar problemas, consentir con mueca sumisa y tragar como borregos -cómplices necesarios- con cuanta gilipollez nos endiñan, con o sin vaselina».

En ese mismo texto, añadía que «ahora, queridos lectores de este mundo bienintencionado y feliz, echen ustedes cuentas. Calculen cómo será posible escribir una puta línea cuando, con el mismo argumento, los afectados por un virus cualquiera exijan que no se diga, por ejemplo, viralidad en las redes informáticas, o cuando quien escriba la incultura es una enfermedad social sea acusado de despreciar a todos los enfermos que en el mundo han sido».

El pasado martes, la diputada del PSOE Isaura Leal aseguró que se debía hacer un uso justo de la palabra cáncer: «Estamos convencidos de que es necesario promover el uso de un lenguaje justo y responsable de la palabra cáncer, sobre todo en los ámbitos públicos e institucionales. Es urgente abandonar la utilización de la palabra cáncer como metáfora o sinónimo de insulto o descalificación».