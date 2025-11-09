Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas» El chef es el propietario del restaurante El Bohío, ubicado en el Illescas (Toledo)

Pepe Rodríguez lleva casi toda su vida dedicándose al sector de la gastronomía, y sus ganas, esfuerzos y conocimientos sobre este mundo le han hecho convertirse en uno de los cocineros más respetados de nuestro país, junto a otros como Jordi Cruz, el chef de Akelarre o Dabiz Muñoz.

El chef, es el propietario del restaurante El Bohío, ubicado en el Illescas (Toledo). En 1999 consiguió una estrella Michelin y, desde entonces la ha sabido mantener. Sin embargo, no todos son bien recibidos en su local ya que hay personas a las que tiene vetadas.

En una entrevista que concedió hace poco al podcast La Escalera Roja, el juez de 'Masterchef' reconoció que tiene prohibida la entrada a esas personas «que se ponen con siete cámaras en la mesa. Eso lo tengo prohibido. No se puede hacer un 'show' en un restaurante y el que quiera grabar, que me pague», declara, ya que considera que son unos «necios».

El cocinero le explicaba a los entrevistadores su opinión sobre esta clase de personas, diciendo que «se permiten el lujo de hacerte una crítica despiadada, buena, mala o descriptiva como si supiesen». También lanzaba una pregunta y era la siguiente: «¿Cuándo hemos normalizado esto? Que un 'tontolaba' que ha comido 7 veces seguidas caliente pueda decirle al resto del universo lo que es bueno o malo», continuaba.

Rodríguez asegura que en su restaurante no está permitido hacer este tipo de espectáculo: «Venga usted a comer y déjeme en paz. Tengo un montón de gente aquí, que venimos a trabajar. Si tiene un negocio, dígame cómo vamos a medias en esto y, a lo mejor, entro», asegura. «Yo siempre voy a defender al cocinero y al trabajador porque estoy ahí detrás y sé lo que cuesta mantener un restaurante», concluye.