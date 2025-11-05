Paula Echevarría habla por primera vez sobre su trágico episodio durante la dana: «Escribí un mensaje de despedida a mi familia» La actriz vivió un momento realmente angustioso durante uno de los viajes

Sara Bonillo Valencia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:02 | Actualizado 12:10h. Comenta Compartir

Este martes, 'El Hormiguero' recibía la visita de Paula Echevarría y William Levy. Los actores acudieron al programa para presentar su nueva serie 'Camino a Arcadia', rodada en Gran Canaria. En esta historia, Levy se mete en la piel de un hombre que busca rehacer su vida en la tranquila ciudad de Arcadia, donde vive con su hijo y su nueva pareja, interpretada por Echevarría.

Para la actriz asturiana es su primer proyecto tras una etapa alejada del mundo de la interpretación, en la que decidió priorizar su vida privada para volver con las pilas cargadas. «Llevaba cuatro o cinco años y me di cuenta que lo echaba de menos, me picaba la curiosidad, y apareció 'Arcadia'. Fui muy feliz trabajando en la serie», confesaba Echevarría al respecto.

El rodaje que ha tenido lugar en las Islas Canarias, ha supuesto una montaña rusa de emociones para los actores, tal y como han revelado en el programa de Antena 3. Sobre todo para Paula Echevarría, quién vivió un momento realmente angustioso durante uno de los viajes de Madrid (lugar donde reside actualmente junto a su pareja, Miguel Torres) a Canarias.

La actriz se encontraba en un vuelo hacia el archipiélago el fin de semana que la dana azotó Valencia. «En Canarias hay viento siempre, el aeropuerto no es que sea enorme… Fue justo el mismo fin de semana que sucedió lo de la dana desgraciadamente en Valencia. Ese día, yo cuando estaba volando, la tormenta que pillé, hasta el punto que yo tenía escrito un mensaje para mi familia», comenzaba diciendo.

«Pasé tanto miedo, que tenía escrito un texto como de despedida. Muchos gritos en el avión, la gente ya rezando… Fue aterrizando y fue un momento bastante complicado. La gente gritaba y lo pasaba realmente mal». Momentos de tensión que afortunadamente quedaron en un susto. «El piloto fue un héroe y pudo hacerlo bien, pero ponía algo bonito, emotivo… De repente me vi escribiendo ese mensaje», concluía.