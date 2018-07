¿Qué le ha pasado a la colaboradora de Sálvame Chelo García? Chelo García tras sufrir el accidente / Mediaset Chelo García se lleva el susto de su vida REDACCIÓN Valencia Jueves, 12 julio 2018, 14:27

La colaboradora asidua de Sálvame ha sufrido un aparatoso accidente a plena luz del día en las calles de Barcelona. Mientras paseaba con su perra Maggie, se cayó en mitad de la acera dándose un fuerte golpe. Según informa Telecinco a través de su página web, Chelo García se ha partido un diente, se ha roto un hueso del codo, se ha magullado la cara y tiene numerosos puntos en el labio como consecuencia del impacto.

La colaboradora ha afirmado que fue «un susto muy grande» y ha añadido: «Noté que me retumbó toda la cabeza y me dijeron que podía haber perdido toda la boca». Fue auxiliada por unos jóvenes que presenciaron el accidente y la trasladaron al hospital más cercano. Sin embargo, consiguió no caer encima de Maggie y evitó, así, que el daño fuese mayor.

A pesar del susto, Chelo García Cortés se siente optimista y con ganas de reincorporarse lo antes posible: «El lunes me quitan los puntos, el martes tengo que ir al traumatólogo y el miércoles quiero estar trabajando». Así ha querido mostrarlo en redes sociales, donde ha colgado un post dando las gracias a los médicos que la han tratado y a sus amigos más cercanos.