La ausencia de Isabel Pantoja en la primera actuación en directo de su hija Chabelita en Madrid ha levantado una nueva polvareda en la familia. La hija lloró ante el público tras cantar su única canción y al día siguiente la tonadillera hizo saber que no fue a la gala porque tenía que cuidar de su madre. «Ella sabía que yo no iba a ir, que no se haga la víctima más», dice a Chabelita, que ahora se hace llamar Isa P.