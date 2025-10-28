Pablo Urdangarín, hijo de la infanta Cristina, tirado en el suelo con la cara ensangrentada y el labio partido El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín tuvo que ser atendido por los servicios médicos

Pablo Urdangarín, hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, ha sufrido un accidente en el último partido de balonmano con el Fraikin BM Granollers. En una jugada, el sobrino del rey Felipe VI recibía un fuerte balonazo que terminaba con él en el suelo, la cara ensangrentada y el labio partido.

Pablo tuvo que ser atendido allí mismo por los servicios médicos del club aunque afortunadamente todo quedó en un susto y posteriormente pudo volver a la pista. En las gradas se encontraban sus mayores fans: su madre y su novia, Johanna Zott, quienes mostraron preocupación por el estado del jugador.

A la salida del partido, Urdangarín aseguró ante los medios de comunicación que todo estaba bien. «No ha hecho falta poner grapas ni puntos. Esto se cura solo. Estoy haciendo vida normal, hoy entreno y estaré en el partido del martes, eso no me lo pierdo».

Ampliar Pablo Urdangarín tras el partido. E.P

Por suerte, este golpe no le impedirá debutar con la Selección Española de Balonmano en el amistoso que se disputará el próximo 30 de octubre frente a Suecia en el país escandinavo. «Estoy muy contento, era mi ilusión», aseguraba, confirmando así que está «muy feliz» por seguir los pasos de su padre en el balonmano.