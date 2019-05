Este 25 de mayo se celebra una de las citas más curiosas del calendario: el Día del Orgullo Friki. El término hace alusión no solo a aquellas personas pintorescas y/o que practican desmesuradamente una afición, sino que define todo aquello raro, extravagante o excéntrico. El portal comparador Acierto ha querido aprovechar esta fecha para ver quiénes son los famosos más 'frikis' y cuáles son sus extrañas obsesiones:

LEONARDO DICAPRIO | Es uno de los actores que no solo se caracteriza por rendimiento interpretativo. El artista ha reconocido abiertamente tener una afición bastante friki.

NICOLAS CAGE | Pero si hablamos de actores frikis por excelencia, Nicolas Cage es, sin duda, uno de los más emblemáticos. Para darse cuenta basta con fijarse en su nombre que, no, no es el mismo con el que nació. Nicolas Kim Coppola se lo cambió para hacer honor a uno de los personajes de Marvel: Luke Cage.

Sin embargo, los cómics no son su única afición, sino que el artista también es fan de Elvis Presley; tanto, que en su casa encontraremos un altar dedicado al rey del rock, con cuya hija llegó a estar casado.

BARACK OBAMA | Obama es otro friki que se aleja del mundo del cine pero que no ha dudado en utilizar su particular sabiduría incluso contra sus adversarios políticos -en especial alusiones a la película Los Juegos del Hambre-.

Al ex presidente le encanta Star Trek y Juego de Tronos. Se dice que incluso usó su posición para pedir un capítulo por adelantado a la HBO.

VIN DIESEL | Aunque por su aspecto nunca lo hubiéramos dicho, el prota de Fast and Furious es fan de los juegos de rol desde que era muy pequeño.

Sin embargo, parece ser que fue su colaboración en esta segunda saga la que más disfrutó, pues el actor se leía los libros cada año y no dudó en mover cielo y tierra para conocer al Tolkien, a quien finalmente no se atrevió a hablar cuando vio en persona.

El canadiense asiste a convenciones frikis, es experto en física cuántica y le flipa disfrazarse con su familia de diferentes personajes de Star Trek -por supuesto, no duda en compartirlo en Twitter-.

ELON MUSK | No podía faltar en esta lista el CEO de Tesla y Spacex que, no solo es un geek acérrimo, sino un usuario de las redes tremendamente activo que no duda en hacer referencias al Mario Kart, los Monty Python y cientos de videojuegos -entre sus favoritos se encuentra la serie Mass Effect, la saga Fallout, el Warcraft y Overwatch-.