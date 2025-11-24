Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nuria Fergó y Juan Pablo Laura en una imagen de archivo. E.P

Nuria Fergó habla del peor año de su vida tras cancelar su boda 'in extremis' con Juan Pablo Lauro: «esto no es de un día para otro»

La pareja confirmó su ruptura el pasado mes de mayo tras tres años juntos

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:25

El 2025 está siendo un año especialmente complicado para Nuria Fergó. En los últimos meses, la actriz se ha enfrentado a la muerte de su padre debido a un cáncer y a su ruptura sentimental con Juan Pablo Laura, cuando tenían ya todo preparado para darse el 'Sí quiero'. La pareja, que llevaba tres años juntos, confirmó el fin de su relación el pasado mes de mayo por motivos que no han trascendido.

Consciente del carrusel de emociones por las que ha pasado este año, Nuria Fergó aseguraba la pasada semana en la inauguración de un evento en Madrid que está «tirando» y que ahora está «centrada en el trabajo, en nuevas ilusiones y nuevos proyectos».

Según explicó, «esto no es de un día para otro», sino que es parte de un proceso. Además, aseguraba estar «rodeada de mi gente y haciendo terapias, mis cositas y todas esas cosas que me ayudan a estar mejor.

La artista reconocía que este año se le ha juntado todo y ha sido como una especie de «catarsis» porque siente que una «nueva Nuria ha nacido» y ahora solo mira hacia delante con positividad después de todo lo que ha vivido.

