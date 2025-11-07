Nil Moliner y Dani Fernández disfrutan de una paella en un conocido restaurante de Valencia Los artistas disfrutan de la gastronomía de «la terreta» antes de la celebración de de Los40 Music Awards en el Roig Arena

Artistas e invitados ya pisan Valencia para la esperada gala de Los40 Music Awards que se celebra este viernes en el Roig Arena. Los primeros en aterrizar en la capital del Turia ya han podido disfrutar de algunos de los platos estrella de la gastronomía valenciana.

Nil Moliner y Dani Fernández han sido dos de los artistas que este jueves se han deleitado con una paella en el restaurante Poble Nou del recién estrenado pabellón. Así se muestra en un vídeo subido a las redes sociales del Roig Arena.

Dani Fernández aparece, incluso, echando el arroz en la paella que más tarde se comería.

El chef Miguel Martí y su equipo lideran este restaurante, un concepto gastronómico valenciano en el que destacan las paellas, arroces y fideuàs cocinadas a leña, así como cocciones a la brasa y platos tradicionales, entre otros. El precio medio por comensal está entre los 45 y los 65 euros.