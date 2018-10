La expareja de Miguel Bosé emprende acciones legales contra el cantante 01:10 Miguel Bosé, durante un cocierto en Medellín el pasado septiembre. / Efe Después de 26 años de relación, el noviazgo entre el escultor y el cantante acabará en los juzgados EFE Madrid Miércoles, 17 octubre 2018, 15:45

El excompañero sentimental de Miguel Bosé, Ignacio Palau, ha emprendido acciones legales contra el cantante tras la ruptura de su relación y convivencia, según ha informado el despacho de abogados valenciano Ortolá Dinnbier, especializado en asuntos de familia.

En un comunicado, este despacho informa de que interpondrá, en representación de Palau, «las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores».

Todo ello se produce «tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con Miguel Bosé Dominguín durante más de 26 años», y tras «fracasar las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando», según reza el citado comunicado.

Bosé, que ha vendido más de 30 millones de discos y cuenta con más de 70 éxitos que han sido número uno en Europa y América, reside desde hace poco en México, adonde se mudó tras vivir cuatro años en Panamá, ha mantenido un discreto bajo perfil y no se ha dejado ver públicamente.

En una reciente entrevista con Efe, el español confirmó que su traslado a México responde a razones «de familia y trabajo» y aseguró: «Cerré todo lo que tenía en Madrid y me mudé al continente americano; aquí me paso nueve meses al año, mis hijos ahora me necesitan y por esa razón estoy aquí».