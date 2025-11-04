Muere el tío de Laura Pausini tras ser atropellado mientras iba bicicleta El conductor que provocó el atropello sigue en paradero desconocido tras darse a la fuga

Sara Bonillo Valencia Martes, 4 de noviembre 2025, 13:13 Comenta Compartir

Ettore Pausini, de 78 años, tío de la famosa cantante italiana Laura Pausini, ha fallecido en un accidente de tráfico a los 78 años. El hermano del padre de la canate ha sido víctima de un grave accidente mientras iba en bicicleta a las afueras de Bolonia el pasado 2 de noviembre.

Según informa el diario italiano Corriere della Sera, el tío de Laura circulaba en bicicleta por los alrededores de Bolonia, cuando alrededor de las 13:30 horas un Opel Astra que circulaba en la misma dirección lo embistió por detrás.

Los servicios de emergencias intentaron reanimarlo durante cerca de una hora 'in situ', pero finalmente su fallecimiento se confirmó aproximadamente a las 14:30 horas. Horas después, las autoridades lograron localizar el coche implicado, a unos kilómetros del lugar del siniestro.

El propietario del vehículo fue identificado, pero declaró no haber sido el culpable de la colisión. El conductor que provocó el atropello sigue en paradero desconocido.

Ettore era originario de Solarolo y durante muchos años ejerció como barbero en la plaza Azzarita. Tras superar un cáncer, el tío de la intérprete de 'Se fue' se unió a la asociación Onconauti Bologna, que promueve la rehabilitación de personas que han sufrido enfermedades oncológicas. Era viudo y ahora deja huérfana a su hija.

Temas

Valenciano

Bolonia