Muere a los 30 años la influencer Stacey Hatfield tras dar a luz en su casa La nutricionista falleció tras sufrir graves complicaciones en el proceso

María Gardó Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:41

Stacey Hatfield, una joven nutricionista e influencer australiana ha fallecido tras dar a luz a su bebé en su casa. La joven sufrió complicaciones imprevistas y murió de camino al hospital. Durante el parto «surgió una complicación imprevista y extremadamente rara» y tuvo que ser trasladada de urgencia al centro médico, al cual ya no llegó con vida, según explica su marido, Nathan Warnecke, en su Instagram.

Su embarazo había transcurrido con normalidad y nada hacía prever el fatal desenlace. La joven murió el 29 de septiembre tras alumbrar al primer hijo de la pareja llamado Axel. Nathan, quien describió a Stacey como «la luz de mi vida» y su «faro en la tormenta», encontró un consuelo en el hecho de que los últimos momentos de su esposa fueron «los más felices» que jamás la había visto. Ahora afronta la paternidad en solitario.

La pareja se había casado en una playa de arena blanca en las Maldivas. Su muerte ocurrió apenas dos meses antes de su aniversario de bodas.

Este fallecimiento vuelve a sacar a la palestra el tema de los partos en casa y sus riesgos asociados.