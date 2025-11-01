Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Protagonistas de la serie 'El Príncipe de Bel-Air'. L.P

Muere el actor Floyd Roger Myers Jr, conocido por su papel en 'El Príncipe de Bel-Air' a los 42 años

El intérprete había padecido tres ataques cardíacos en los últimos tres años

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:48

Comenta

El actor estadounidense Floyd Roger Myers Jr, recordado por interpretar al joven Will Smith en un capítulo de la serie 'El príncipe de Bel-Air', ha fallecido a los 42 años tras sufrir un infarto en su casa de Maryland, según confirmó su madre, Renee Trice, al medio estadounidense TMZ.

Trice explicó que habló con su hijo por última vez el martes por la noche y que su muerte, ocurrida la madrugada del miércoles, fue «repentina». Además, reveló que Myers había padecido tres ataques cardíacos en los últimos tres años.

El actor comenzó su carrera profesional desde muy pequeño. Su primera aparición fue interpretando al joven Will Smith en El Príncipe de Bel-Air, que se emitió en 1992. Ese mismo año, protagonizó el papel de un joven Marlon Jackson en The Jacksons: An American Dream, una película para televisión sobre el ascenso de la famosa familia Jackson al estrellato musical.

Además, apareció en un episodio de Young Americans de The WB en 2000. En cuanto a su faceta más personal, el intérprete fallecido era padre de cuatro hijos y cofundador de The Fellaship Mens Group, cuyo objetivo es empoderar a los hombres para «liderar, sanar y prosperar», según su página oficial.

El grupo le rindió homenaje a través de un mensaje en redes sociales en el que destacaban su compromiso y legado: «La misión continuará en tu honor. Te queremos, hermano, descansa en paz».

