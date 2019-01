El vídeo de un grupo de monjas dándolo todo al ritmo de 'We will rock you', de Queen, lleva ya más de 15 millones de reproducciones. Las religiosas, que forman parte de un coro de Boston, bailan, cantan, y golpean las mesas durante una cena en la que se lo pasan pipa. La religiosa Fay Josephine Pele lo publicó en Facebook con este mensaje: «Una celebración previa del final de un tiempo bendecido con nuestras hermanas en el Capítulo Provincial».