Mónica Naranjo confiesa su peor experiencia sexual La cantante acudió a 'El Hormiguero' donde habló de su nuevo espacio en Telecinco | «Los dos primeros meses pensé que moría de la pena» confesó sobre su divorcio LAS PROVINCIAS Lunes, 4 marzo 2019, 00:56

Mónica Naranjo acudió el pasado jueves como invitada al programa de Antena 3 'El Hormiguero'. La cantante acudió al show conducido por Pablo Motos para hablar sobre su nuevo disco, del 25 aniversario de su primer álbum. Además, aprovechó la visita para contar que próximamente estrenará en Telecinco un espacio llamado 'Mónica y el sexo'.

La exjurado de 'Operación Triunfo' habló sobre esta docuserie con la que ha recorrido varios países del mundo para descubrir las diferentes formas de vivir la sexualidad. Con el tema sobre la mesa, Pablo Motos no dudó en preguntarle obre sus experiencias sexuales más extrañas y curiosas. El presentador le animó a contar alguna experiencia y Naranjo sorprendió al público con su respuesta.

«Un día, con mi pareja, estaba en plena faena. Yo estaba encima cabalgando, pim-pam, pim-pam. Él debajo, y me di cuenta de que se estaba escurriendo por la cama. Entonces, le agarré fuerte y le puse en el centro de la cama. Pero ahí se acabó el rollo», contaba la cantante. «Me dijo que era muy masculina, un marimacho. Si solo le salvé de caerse», continuaba explicando la cantante ante el asombro de Pablo Motos.

El momento de sexo pasó y la cantante se puso seria para hablar sobre su reciente divorcio: « Me separé en marzo. Los dos primeros meses pensé que moría de la pena, al tercer mes me hice una capsulitis en una mano y cambié el chip. Lo malo sólo atrae cosas malas. Y pensé que no hemos venido aquí para sufrir, sino para ser felices», finalizó.