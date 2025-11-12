Así es la candidata española a Miss Universo 2025: con título MBA y directora de una agencia de viajes de lujo Andrea Valero se enfrenta a un imprevisto problema de última hora unos días antes de la final

Andrea Valero, gallega de nacimiento, es la representante de España en el certamen de Miss Universo 2025, que se celebra el 21 de noviembre en el Impact Arena en Pak Kret (Tailandia). A sus 28 años, combina una sólida trayectoria profesional con una formación académica vinculada a la moda y la gestión empresarial, una mezcla que la ha convertido en una de las candidatas más completas que ha tenido España en los últimos años.

Nacida en A Coruña y graduada en Administración y Dirección de Empresas y con un MBA en Fashion Business, Valero ha desarrollado una carrera internacional como modelo, trabajando en ciudades como Londres, París, Dubái o Nueva York. Su experiencia en el sector la ha llevado también al ámbito del emprendimiento: actualmente dirige una agencia de viajes de lujo y experiencias exclusivas con sedes en Marbella y Dubái, llamada Detailist Club.

De presencia elegante y expresión serena, Andrea Valero mide alrededor de 1,70 metros y posee rasgos mediterráneos con cabello castaño y ojos claros. En los certámenes nacionales ha destacado por su seguridad en pasarela y su estilo sobrio, características que han reforzado su perfil como candidata con proyección internacional. Su forma de comunicarse, natural y pausada, ha sido valorada por los jueces tanto como su porte escénico.

En el plano personal, se define como una mujer disciplinada, curiosa y perseverante. En distintas entrevistas ha mencionado la importancia de la independencia y la formación como herramientas para alcanzar la libertad personal y profesional. «Las condiciones de tu origen no determinan tu futuro», ha afirmado en varias ocasiones, reflejando una filosofía basada en el esfuerzo y la constancia.

Además de su carrera en la moda y los negocios, impulsa la Fundación «Alas por Ellas», centrada en acompañar a mujeres jóvenes en su desarrollo personal y profesional. A través de este proyecto, busca transmitir valores de autoestima, educación y empoderamiento, convirtiendo su título en una plataforma de acción social.

Andrea Valero afronta el reto de Miss Universo 2025 con una mezcla de serenidad y ambición. Su perfil académico, empresarial y humano la sitúa como una candidata moderna, reflejo de una España que combina tradición y talento global. En un certamen cada vez más enfocado en el mensaje y el propósito, su historia personal podría ser una de las que más conecten con el jurado y el público internacional.

Valero ha reconocido días antes del certamen que había algo que le preocupaba. «Esta mañana», señalaba este miércoles, «medio dormida, con las prisas, me quemé», aseguraba señalando su frente. «Estoy histérica. Espero que con maquillaje se pueda tapar. Y eso que me puse aloe vera en cuanto me quemé y agua fría, pero con las tenazas... Estaba medio dormida y me ha pasado esto», se lamentaba. « A una amiga le pasó peor, he decir (y se señala toda la mejilla). Tenía todo esto quemado... Ya se le está yendo. Qué mala suerte que una semana antes de la final me pasa esto. Pero bueno, esperemos que lo pueda disimular», ha concluido.

