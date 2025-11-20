Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Les Corts votará la candidatura de Pérez Llorca el 27 de noviembre
Una de las candidatas en un desfile previo a la gala final.

Ver 133 fotos
Una de las candidatas en un desfile previo a la gala final. Agencias

Miss Universo 2025: cómo ver hoy la gala final en vivo por televisión y en Youtube y horario en cada país

Más de cien jóvenes competirán en la final del certamen que se celebrará en Bangkok

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:33

Comenta

Más de 500 millones de personas en todo el mundo verán hoy la gala de Miss Universo 2025 en vivo. La final del certamen de belleza será transmitida en directo a través del canal YouTube de la organización Miss Universo (https://www.youtube.com/missuniverse). El evento también será retransmitido por televisión por Telemundo y otros canales en numerosos países.

La gala final de Miss Universo se celebra el viernes 21 de noviembre a las 8:00 horas en Tailandia (jueves 20 en Latinoamérica y Europa). La gala se verá en directo en todo el mundo con los siguientes horarios:

-En España, a partir de la 02.00 horas de la madrugada del jueves 20 al viernes 21.

-En México, a partir de las 19.00 horas del jueves 20. TV Azteca y Imagen TV Cadena 3.

-En Venezuela, a partir de las 21.00 horas del jueves 20. VENEVISIÓN.

-En Colombia, a partir de las 20.00 horas del jueves 20. RCN Televisión.

-En Brasil, a partir de las 22.00 horas del jueves 20.

-En Argentina: a partir de las 22.00 horas del jueves 20.

-En Chile: a partir de las 22.00 horas del jueves 20. Canal 13.

-En Perú: a partir de las 20.00 horas del jueves 20.

-En Los Ángeles (USA), a partir de las 17.00 horas del jueves 20. Fawesome, PLEX.

Otros países:

-TV Azteca: Guatemala, Honduras, México.

-TELEMEDIOS 8: República Dominicana.

-9 VISIÓN DEL COLOR: El Salvador.

-A2Z, TV5, canal Kapamilya, Metro: Filipinas.

-Telémetro: Panamá.

-Gente OPA»: Costa Rica.

-Canal del romance: Rusia.

-NBCU-Telemundo: América Latina-Anguila; Aruba; Antigua; Argentina; Bahamas; Barbados; Barbuda; Belice; Bolivia; Bonaire; Islas Vírgenes Británicas; Islas Caimán; Chile; Colombia; Costa Rica; Curazao; Dominica; República Dominicana; Ecuador; El Salvador*, Guayana Francesa; Granada; Guadalupe; Guatemala; Guayana; Haití; Honduras; Jamaica; Martinica Montserrat; Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú; San Eustaquio; San Cristóbal (San Cristóbal) y Nieves; Santa Lucía; San Martín/St. Martín; Sabá; San Vicente y las Granadinas; Surinam; Trinidad y Tobago; Islas Turcas y Caicos; Uruguay; Y Venezuela.

-Rush Prime: Países del Caribe: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, San Eustaquio y Saba, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Curazao, Dominica, Granada, Guadalupe, Guyana, Guayana Francesa, Haití, Jamaica, Martinica, Montserrat, San Bartolomé, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Martín, San Martín, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos.

Agencias
Imagen principal - Miss Universo 2025: cómo ver hoy la gala final en vivo por televisión y en Youtube y horario en cada país
Imagen secundaria 1 - Miss Universo 2025: cómo ver hoy la gala final en vivo por televisión y en Youtube y horario en cada país
Imagen secundaria 2 - Miss Universo 2025: cómo ver hoy la gala final en vivo por televisión y en Youtube y horario en cada país

Premio

Más de cien jóvenes competirán en la gala de la final que se celebrará en Bangkok. La ganadora no solo se lleva la corona, valorada en más de cinco millones de dólares, sino también un premio en efectivo de 250.000 dólares y un salario mensual de 50.000 dólares durante su reinado como embajadora de la organización (datos de 2024).

La ganadora comenzará inmediatamente sus obligaciones como Miss Universo, convirtiéndose en la imagen principal de la marca y fijará su residencia en la ciudad de Nueva York el tiempo que dure su reinado.

La nueva Miss Universo tendrá además un papel activo en causas benéficas y proyectos internacionales, consolidando su rol como líder global.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  3. 3 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  6. 6 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  7. 7 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  8. 8 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  9. 9 La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
  10. 10

    Bernabé coincide con Mazón: la delegada también supo que había muertos a las cinco de la madrugada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Miss Universo 2025: cómo ver hoy la gala final en vivo por televisión y en Youtube y horario en cada país