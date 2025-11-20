Miss Universo 2025: cómo ver hoy la gala final en vivo por televisión y en Youtube y horario en cada país Más de cien jóvenes competirán en la final del certamen que se celebrará en Bangkok

Más de 500 millones de personas en todo el mundo verán hoy la gala de Miss Universo 2025 en vivo. La final del certamen de belleza será transmitida en directo a través del canal YouTube de la organización Miss Universo (https://www.youtube.com/missuniverse). El evento también será retransmitido por televisión por Telemundo y otros canales en numerosos países.

La gala final de Miss Universo se celebra el viernes 21 de noviembre a las 8:00 horas en Tailandia (jueves 20 en Latinoamérica y Europa). La gala se verá en directo en todo el mundo con los siguientes horarios:

-En España, a partir de la 02.00 horas de la madrugada del jueves 20 al viernes 21.

-En México, a partir de las 19.00 horas del jueves 20. TV Azteca y Imagen TV Cadena 3.

-En Venezuela, a partir de las 21.00 horas del jueves 20. VENEVISIÓN.

-En Colombia, a partir de las 20.00 horas del jueves 20. RCN Televisión.

-En Brasil, a partir de las 22.00 horas del jueves 20.

-En Argentina: a partir de las 22.00 horas del jueves 20.

-En Chile: a partir de las 22.00 horas del jueves 20. Canal 13.

-En Perú: a partir de las 20.00 horas del jueves 20.

-En Los Ángeles (USA), a partir de las 17.00 horas del jueves 20. Fawesome, PLEX.

Otros países:

-TV Azteca: Guatemala, Honduras, México.

-TELEMEDIOS 8: República Dominicana.

-9 VISIÓN DEL COLOR: El Salvador.

-A2Z, TV5, canal Kapamilya, Metro: Filipinas.

-Telémetro: Panamá.

-Gente OPA»: Costa Rica.

-Canal del romance: Rusia.

-NBCU-Telemundo: América Latina-Anguila; Aruba; Antigua; Argentina; Bahamas; Barbados; Barbuda; Belice; Bolivia; Bonaire; Islas Vírgenes Británicas; Islas Caimán; Chile; Colombia; Costa Rica; Curazao; Dominica; República Dominicana; Ecuador; El Salvador*, Guayana Francesa; Granada; Guadalupe; Guatemala; Guayana; Haití; Honduras; Jamaica; Martinica Montserrat; Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú; San Eustaquio; San Cristóbal (San Cristóbal) y Nieves; Santa Lucía; San Martín/St. Martín; Sabá; San Vicente y las Granadinas; Surinam; Trinidad y Tobago; Islas Turcas y Caicos; Uruguay; Y Venezuela.

-Rush Prime: Países del Caribe: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, San Eustaquio y Saba, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Curazao, Dominica, Granada, Guadalupe, Guyana, Guayana Francesa, Haití, Jamaica, Martinica, Montserrat, San Bartolomé, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Martín, San Martín, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos.

Premio

Más de cien jóvenes competirán en la gala de la final que se celebrará en Bangkok. La ganadora no solo se lleva la corona, valorada en más de cinco millones de dólares, sino también un premio en efectivo de 250.000 dólares y un salario mensual de 50.000 dólares durante su reinado como embajadora de la organización (datos de 2024).

La ganadora comenzará inmediatamente sus obligaciones como Miss Universo, convirtiéndose en la imagen principal de la marca y fijará su residencia en la ciudad de Nueva York el tiempo que dure su reinado.

La nueva Miss Universo tendrá además un papel activo en causas benéficas y proyectos internacionales, consolidando su rol como líder global.

