Miss Universo 2025: conflictos internos, polémicas y tres renuncias en el último momento El certamen de belleza más famoso del mundo cierra este capítulo con una serie de episodios dramáticos

Fabiana Fuentes Valencia Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:23 | Actualizado 14:43h. Comenta Compartir

Este jueves 20 de noviembre se llevó a cabo la 74a edición del Miss Universo (MU) en Bangkok, Tailandia. Este año, Victoria Kjaer de Dinamarca entregó su corona a la mexicana Fatima Bosch, para ser la nueva referente mundial de la belleza. Sin embargo, su triunfo llega en un capítulo marcado por polémicas, escándalos, tensiones entre los propietarios, renuncias inesperadas y una crisis de credibilidad que ha dado mucho de qué hablar. El concurso, en un intento por permanecer en la mira de la atención pública, ha sido protagonista de una serie de episodios que busca posicionarse en los algoritmos de las redes sociales.

Conflictos internos

En primer lugar, a principios de junio de este año, la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, renunció a su puesto como presidenta del conglomerado multinacional JKN Global Group, al cual pertenece dicho certamen. Aunque hasta el momento no se sabe la razón, su salida coincidió con una seria investigación que la Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia inició en contra de ella y de su hermana. En esta, señalan a ambas de supuestas declaraciones falsas así como de no mantener los registros contables y estados financieros al corriente del año fiscal 2023 y el primer trimestre de 2024.

Por otro lado, Osmel Sousa, más conocido como «El Zar de la belleza», tras 50 años como consultor, asesor y presidente, ha decidido retirarse este año ante algunos rumores de conflicto con la organización. Además, comenta que ya ha cumplido su misión en el MU y que ahora dedicará tiempo a sus seres queridos.

La confrontación entre Miss México y el director de MU

El director de Miss Universo, Nawat Itsaragrisil, fue el centro de la principal controversia que hubo durante la competición. Durante la imposición de bandas, el hombre de 60 años reprendió contra Fatima Bosch por supuestamente no haber publicado contenido promocional relativo al evento. Seguido a esto, la participante defendió su postura diciendo que esto podría representar un conflicto de intereses con la marca y que podía ser sancionada.

La confrontación escaló rápidamente y el director terminó llamando a los agentes de seguridad para que se llevaran a la mexicana. No obstante, varios testigos afirman que el director calificó a Bosch de «tonta» y le gritó «¡cállate!», acusándola de desobedecer las reglas del evento y de tener una «falta de compromiso». Días después, el famoso magnate salió entre lágrimas a pedir disculpas en una rueda de prensa.

La situación no tardó en hacerse viral. Por su parte, el presidente del concurso, Raúl Rocha transmitió su apoyo a la candidata y anunció acciones legales en contra de Nawat, , así como su limitación en las actividades posteriores. Además, envió una comitiva a Tailandia, entre ellos Mario Búcaro, el nuevo CEO de Miss Universe Organization; y Ronald Day, para restablecer los valores del concurso.

Escándalos dentro del certamen

Con respecto a las participantes, Inna Moll, Miss Universe Chile, generó una polémica en Tik Tok, luego de subir un vídeo en el que aparece en una sesión de maquillaje y peinado mientras simula que inhala un polvo blanco, para después aparecer radiante; todo al ritmo de la canción Addicted to You, de Shakira. El mensaje que quería transmitir era que es fan de este producto, pero la gente no tomó bien esta parodia al tener similitud con el consumo de sustancias ilícitas.

También destacan Miss Islandia, Helena Connor, tras dejar la competición por problemas de salud y la representante de Hungría, Kincső Dezsényi, que sufrió una grave intoxicación alimentaria durante su estadía en Phuket. Pese a estar hospitalizada de emergencia, muy pronto pudo recuperarse para participar en la fase final.

Por último, en la preliminar, donde las concursantes presentan sus trajes típicos, un desfile en traje de baño y una pasarela de gala, Miss Jamaica sufrió una caída del escenario. Inmediatamente, Gabrielle Henry, de 28 años, fue sacada del lugar en camilla después de que Raúl Rocha y Nawat se apresuraran a ayudarla.

Tres renuncias en el jurado a último momento

El músico francés-libanés, Omar Harfouch, comunicó a través de su Instagram su renuncia al jurado de ocho miembros este martes 18 de noviembre. Según afirmó, se había creado una junta provisional para seleccionar a 30 finalistas de entre los 136 países participantes, sin la presencia de ninguno de los integrantes reales. Además, dice que este nuevo grupo está compuesto por personas con un «importante conflicto potencial de intereses» debido a ciertas relaciones personales con algunas de las concursantes de Miss Universo. Sin embargo, la organización de Miss Universo negó que estas acusaciones fueran ciertas.

De hecho, 24 horas antes del inicio de la final, Harfouch declaró en exclusiva en el Americain HBO que Miss México sería la ganadora, debido a que Raúl Rocha tiene negocios con el padre de Fátima Bosch. Explica que el presidente y su hijo lo instaron hace una semana en Dubai a votar por esta candidata, ya que necesitaban que ganara porque «sería bueno» para sus relaciones económicas. Además, asegura que todos los detalles sobre este caso se podrán ver en mayo de 2026 por HBO.

A continuación, el entrenador y ex jugador de fútbol francés Claude Makélélé también anunció su retiro por razones personales imprevistas. Agregó que tiene al concurso en «la más alta estima» y que la plataforma representa «el empoderamiento, la diversidad y la excelencia», valores que siempre ha defendido a lo largo de su carrera.

Finalmente, a tan solo pocas horas de la ceremonia, hubo una última renuncia por parte de la princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, la cual presidía el comité de selección. Según varios medios de comunicación del país anfitrión del evento, la decisión estaría relacionada con la seguidilla de controversias surgidas durante la concentración.